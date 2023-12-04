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الحكومة البريطانية تعلن خطة لتقليل أعداد المهاجرين وكبح سوء استغلال نظام الهجرة

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 4 – 12 (كونا) -– أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الإثنين خطة للتقليل من أعداد المهاجرين الى أقصى حد متاح وكبح سوء استغلال نظام الهجرة.
ونقلت الوزارة عن الوزير جيمس كليفرلي قوله في بيان إنه من الواضح أن إجمالي عدد المهاجرين لا يزال مرتفعا للغاية وبخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي فقد حصلت على آلية التحكم بشروط قبول المهاجرين إلا أنه يتعين عمل المزيد لخفض أعدادهم بحيث تتاح فرص عمل اكثر للبريطانيين ويخف الضغط على الخدمات العامة.
وأضاف كليفرلي "سوف تحقق الخطة أكبر خفض في إجمالي عدد المهاجرين وسيعني ذلك أن نحو 300 ألف شخص الذين قدموا إلى المملكة المتحدة في العام الماضي لم يكن بوسعهم فعل ذلك".
وقال "أتخذ اجراء قاطعا للحد من الارتفاع القاسي في عدد تأشيرات العمل والقضاء على من يريدون استغلال كرمنا" موضحا ان "حزمة الإجراءات هذه سوف تمكن الحكومة البريطانية من زيادة قيمة الأجور للعاملين الاجانب والبريطانيين والمقيمين والأسر وسوف تمنع دخول الملتحقين بعائل.
وتعتزم الحكومة البريطانية وابتداء من فصل الربيع المقبل زيادة الراتب المبدئي للعاملين الاجانب بنسبة 50 بالمئة من 26200 إلى 38700 جنيه استرليني وذلك بهدف تشجيع الأعمال التجارية على منح الاولوية للكفاءات البريطانية أولا واستثمارها وتحسين مستوى الرواتب ليتمكن الافراد من إنعاش الاقتصاد بدلا من ان يشكلوا عبئا عليه.
وأضاف الوزير كليفرلي ان قطاع الرعاية الصحية في انجلترا سوف يقدم خدماته للعاملين المهاجرين في قطاعات تنظمها (لجنة كفاءة الرعاية).
وذكر البيان ان (اللجنة الاستشارية للهجرة) سوف تكلف بمراجعة تأشيرة الخريجين لضمان ان تكون في صالح المملكة المتحدة وتحد من استغلال خدماتها.
وتتضمن الخطة زيادة التكلفة على المهاجرين المستحقين للخدمات العامة بما فيها قطاع الرعاية الصحية بزيادة التكلفة السنوية الاضافية للقطاع من 624 إلى 1035 جنيها استرلينيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام حزمة اجراءات لتقليل عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ابتداء من يناير المقبل من ضمنها منع الطلبة الاجانب من إحضار من يعيلهم باستثناء طلبة الدراسات العليا ومنعهم كذلك من العمل أثناء فترة الدراسة. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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