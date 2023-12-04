الحكومة البريطانية تعلن خطة لتقليل أعداد المهاجرين وكبح سوء استغلال نظام الهجرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 4 – 12 (كونا) -– أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الإثنين خطة للتقليل من أعداد المهاجرين الى أقصى حد متاح وكبح سوء استغلال نظام الهجرة.
ونقلت الوزارة عن الوزير جيمس كليفرلي قوله في بيان إنه من الواضح أن إجمالي عدد المهاجرين لا يزال مرتفعا للغاية وبخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي فقد حصلت على آلية التحكم بشروط قبول المهاجرين إلا أنه يتعين عمل المزيد لخفض أعدادهم بحيث تتاح فرص عمل اكثر للبريطانيين ويخف الضغط على الخدمات العامة.
وأضاف كليفرلي "سوف تحقق الخطة أكبر خفض في إجمالي عدد المهاجرين وسيعني ذلك أن نحو 300 ألف شخص الذين قدموا إلى المملكة المتحدة في العام الماضي لم يكن بوسعهم فعل ذلك".
وقال "أتخذ اجراء قاطعا للحد من الارتفاع القاسي في عدد تأشيرات العمل والقضاء على من يريدون استغلال كرمنا" موضحا ان "حزمة الإجراءات هذه سوف تمكن الحكومة البريطانية من زيادة قيمة الأجور للعاملين الاجانب والبريطانيين والمقيمين والأسر وسوف تمنع دخول الملتحقين بعائل.
وتعتزم الحكومة البريطانية وابتداء من فصل الربيع المقبل زيادة الراتب المبدئي للعاملين الاجانب بنسبة 50 بالمئة من 26200 إلى 38700 جنيه استرليني وذلك بهدف تشجيع الأعمال التجارية على منح الاولوية للكفاءات البريطانية أولا واستثمارها وتحسين مستوى الرواتب ليتمكن الافراد من إنعاش الاقتصاد بدلا من ان يشكلوا عبئا عليه.
وأضاف الوزير كليفرلي ان قطاع الرعاية الصحية في انجلترا سوف يقدم خدماته للعاملين المهاجرين في قطاعات تنظمها (لجنة كفاءة الرعاية).
وذكر البيان ان (اللجنة الاستشارية للهجرة) سوف تكلف بمراجعة تأشيرة الخريجين لضمان ان تكون في صالح المملكة المتحدة وتحد من استغلال خدماتها.
وتتضمن الخطة زيادة التكلفة على المهاجرين المستحقين للخدمات العامة بما فيها قطاع الرعاية الصحية بزيادة التكلفة السنوية الاضافية للقطاع من 624 إلى 1035 جنيها استرلينيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام حزمة اجراءات لتقليل عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ابتداء من يناير المقبل من ضمنها منع الطلبة الاجانب من إحضار من يعيلهم باستثناء طلبة الدراسات العليا ومنعهم كذلك من العمل أثناء فترة الدراسة. (النهاية)
ن ب ش / ر ج
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