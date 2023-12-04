واشنطن تؤكد لرئيس السلطة الفلسطينية التزامها المتجدد بحل الدولتين وقلقها من عنف المستوطنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 - 12 (كونا) -– اكدت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التزام بلادها بحل الدولتين ودعمها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية موحدة.
وذكر البيت الابيض في بيان اليوم الاثنين ان هذا التأكيد جاء في اتصال هاتفي بين هاريس وعباس في اعقاب محادثات اجرتها نائبة الرئيس الامريكي مع قادة عرب في دبي حول الصراع بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحركة حماس.
واضاف البيان ان هاريس اكدت لعباس دعم الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والكرامة وتقرير المصير وان يكون لديه أفق سياسي واضح مشيرة الى التزام واشنطن بحل الدولتين.
واوضح ان نائبة الرئيس كررت خلال المكالمة مخاوف واشنطن من الخطوات التي قد تؤدي الى تصعيد التوتر بما في ذلك "عنف المستوطنين المتطرفين".
وشددت على دعم الولايات المتحدة لتوحيد الضفة الغربية وغزة في ظل سلطة فلسطينية متجددة مشيرة الى ان مستشارها للامن القومي فيل غوردون سيسافر الى الضفة الغربية واسرائيل هذا الاسبوع لاجراء مباحثات اضافية. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN04122023000071011013ID1107535923
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