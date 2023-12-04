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واشنطن تؤكد لرئيس السلطة الفلسطينية التزامها المتجدد بحل الدولتين وقلقها من عنف المستوطنين

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 4 - 12 (كونا) -– اكدت نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التزام بلادها بحل الدولتين ودعمها لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة فلسطينية موحدة.
وذكر البيت الابيض في بيان اليوم الاثنين ان هذا التأكيد جاء في اتصال هاتفي بين هاريس وعباس في اعقاب محادثات اجرتها نائبة الرئيس الامريكي مع قادة عرب في دبي حول الصراع بين الكيان الاسرائيلي المحتل وحركة حماس.
واضاف البيان ان هاريس اكدت لعباس دعم الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني وحقه في الأمن والكرامة وتقرير المصير وان يكون لديه أفق سياسي واضح مشيرة الى التزام واشنطن بحل الدولتين.
واوضح ان نائبة الرئيس كررت خلال المكالمة مخاوف واشنطن من الخطوات التي قد تؤدي الى تصعيد التوتر بما في ذلك "عنف المستوطنين المتطرفين".
وشددت على دعم الولايات المتحدة لتوحيد الضفة الغربية وغزة في ظل سلطة فلسطينية متجددة مشيرة الى ان مستشارها للامن القومي فيل غوردون سيسافر الى الضفة الغربية واسرائيل هذا الاسبوع لاجراء مباحثات اضافية. (النهاية)

أ م م / ر ج



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