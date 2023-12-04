الولايات المتحدة تبحث مع رومانيا الشراكة الإستراتيجية ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 12 (كونا) -- عقد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو اليوم الاثنين اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حيث تم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودور رومانيا في دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا.
وقال الوزير بلينكن قبيل اجتماعه مع سيولاكو "لقد كانت رومانيا ولا تزال شريكا وثيقا وحليفا ذا قيمة كبيرة ونحن نعمل معا بشكل أوثق من أي وقت مضى لمواجهة بعض أهم التحديات في عصرنا".
وأضاف "أنا ممتن والولايات المتحدة ممتنة لهذه الشراكة ونحن نراها الآن لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر والدور الحاسم الذي لعبته رومانيا ولا تزال لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
وأشاد بلينكن بدور رومانيا في تمكين أوكرانيا من مواصلة تصدير الحبوب وهو ملف مهم في هذه الأزمة بفعل الأضرار التي لحقت بالموانئ الأوكرانية نتيجة الحرب وغير ذلك من تأثيرات الأزمة على الغذاء العالمي.
من جانبه نوه رئيس الوزراء الروماني بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة وشدد على أن رومانيا "وقفت وستقف إلى جانب أوكرانيا حتى تحقق النصر على الاتحاد الروسي".
كما عقد رئيس الوزراء الروماني ووزير دفاع بلاده أنجيل تيلفار اجتماعا منفصلا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".
وذكر المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان أن "المسؤولين الثلاثة اتحدوا في إدانتهم للحرب الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وتعهدوا بتقديم الدعم الثابت للشعب الأوكراني".
وتستضيف رومانيا حسب وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 3000 من القوات الأمريكية وقوات الحلفاء لتعزيز الردع والدفاع على طول الجناح الشرقي لحلف شمالي الأطلسي (ناتو)".
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تم خلاله "تبادل وجهات النظر حول المخاوف الأمنية في البحر الأسود وقد كانت قيادة رومانيا القوية في منطقة البحر الأسود حيوية في مكافحة العدوان الروسي المتزايد".
وتبذل الولايات المتحدة جهودا مستمرة لحشد الدعم لصالح أوكرانيا ومواجهة ما ترى أنه سعي روسي لبسط النفوذ في أوروبا خاصة عبر الطاقة الروسية التي تصدر إلى المنطقة. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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