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الولايات المتحدة تبحث مع رومانيا الشراكة الإستراتيجية ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

12/4/2023 11:29:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 12 (كونا) -- عقد رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو اليوم الاثنين اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن حيث تم التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودور رومانيا في دعم أوكرانيا بمواجهة روسيا.
وقال الوزير بلينكن قبيل اجتماعه مع سيولاكو "لقد كانت رومانيا ولا تزال شريكا وثيقا وحليفا ذا قيمة كبيرة ونحن نعمل معا بشكل أوثق من أي وقت مضى لمواجهة بعض أهم التحديات في عصرنا".
وأضاف "أنا ممتن والولايات المتحدة ممتنة لهذه الشراكة ونحن نراها الآن لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي المستمر والدور الحاسم الذي لعبته رومانيا ولا تزال لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
وأشاد بلينكن بدور رومانيا في تمكين أوكرانيا من مواصلة تصدير الحبوب وهو ملف مهم في هذه الأزمة بفعل الأضرار التي لحقت بالموانئ الأوكرانية نتيجة الحرب وغير ذلك من تأثيرات الأزمة على الغذاء العالمي.
من جانبه نوه رئيس الوزراء الروماني بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة وشدد على أن رومانيا "وقفت وستقف إلى جانب أوكرانيا حتى تحقق النصر على الاتحاد الروسي".
كما عقد رئيس الوزراء الروماني ووزير دفاع بلاده أنجيل تيلفار اجتماعا منفصلا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".
وذكر المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان أن "المسؤولين الثلاثة اتحدوا في إدانتهم للحرب الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وتعهدوا بتقديم الدعم الثابت للشعب الأوكراني".
وتستضيف رومانيا حسب وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من 3000 من القوات الأمريكية وقوات الحلفاء لتعزيز الردع والدفاع على طول الجناح الشرقي لحلف شمالي الأطلسي (ناتو)".
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تم خلاله "تبادل وجهات النظر حول المخاوف الأمنية في البحر الأسود وقد كانت قيادة رومانيا القوية في منطقة البحر الأسود حيوية في مكافحة العدوان الروسي المتزايد".
وتبذل الولايات المتحدة جهودا مستمرة لحشد الدعم لصالح أوكرانيا ومواجهة ما ترى أنه سعي روسي لبسط النفوذ في أوروبا خاصة عبر الطاقة الروسية التي تصدر إلى المنطقة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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