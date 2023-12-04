موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح يصرح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين مستقر بفضل من الله تعالى ومنته.

الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة تقول إنها أصدرت ضوابط بشأن تحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد وتذكر أن الضوابط تضمن حظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية الى العمل بالقطاع الأهلي مع وجود استثناءات.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 349 شهيدا و750 جريحا للمستشفيات في الساعات القليلة الماضية وأن العدد الأكبر من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض كما تشير الى أن عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفع الى 15899 شهيدا و42 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يكشف عن أن بلاده تناقش مع شركائها إنشاء قوة بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر وذلك في ظل تعدد الهجمات التي يشنها الحوثيون.

الجزائر - رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بحل البرلمان الذي تسيطر المعارضة على أغلبية مقاعده وذلك بعد ثلاثة أيام على الأحداث التي وقعت بالعاصمة والتي وصفها بأنها "محاولة انقلاب".

كوالالمبور - السلطات الإندونيسية تعلن العثور على ما لا يقل عن 11 جثة من متسلقي الجبال فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين بعد ثوران بركان جبل (مارابي) في جزيرة (سومطرة) الإندونيسية.

واشنطن - وزارة العدل الأمريكية تعلن أن السفير الأمريكي السابق فيكتور مانويل روشا سيمثل أمام محكمة في ولاية (ميامي) بعد أن وجهت إليه تهم بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية لأكثر من أربعة عقود.

مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن الشرطة الوطنية الإسبانية اعتقلت عنصرين في مركز الاستخبارات الوطني بتهمة تسريب أسرار وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية) ر ج