موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح يصرح بأن الوضع الصحي لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الاثنين مستقر بفضل من الله تعالى ومنته.
الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة تقول إنها أصدرت ضوابط بشأن تحويل العمالة الوافدة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد وتذكر أن الضوابط تضمن حظر تحويل المستقدم للعمل لدى الجهات الحكومية الى العمل بالقطاع الأهلي مع وجود استثناءات.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن وصول 349 شهيدا و750 جريحا للمستشفيات في الساعات القليلة الماضية وأن العدد الأكبر من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض كما تشير الى أن عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفع الى 15899 شهيدا و42 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واشنطن - مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يكشف عن أن بلاده تناقش مع شركائها إنشاء قوة بحرية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر وذلك في ظل تعدد الهجمات التي يشنها الحوثيون.
الجزائر - رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو يصدر مرسوما رئاسيا يقضي بحل البرلمان الذي تسيطر المعارضة على أغلبية مقاعده وذلك بعد ثلاثة أيام على الأحداث التي وقعت بالعاصمة والتي وصفها بأنها "محاولة انقلاب".
كوالالمبور - السلطات الإندونيسية تعلن العثور على ما لا يقل عن 11 جثة من متسلقي الجبال فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين بعد ثوران بركان جبل (مارابي) في جزيرة (سومطرة) الإندونيسية.
واشنطن - وزارة العدل الأمريكية تعلن أن السفير الأمريكي السابق فيكتور مانويل روشا سيمثل أمام محكمة في ولاية (ميامي) بعد أن وجهت إليه تهم بالتجسس لصالح الحكومة الكوبية لأكثر من أربعة عقود.
مدريد - التلفزيون الإسباني الرسمي يقول إن الشرطة الوطنية الإسبانية اعتقلت عنصرين في مركز الاستخبارات الوطني بتهمة تسريب أسرار وطنية للولايات المتحدة الأمريكية. (النهاية) ر ج
MENAFN04122023000071011013ID1107535921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.