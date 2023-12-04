انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجع سعر النفط الخام

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، حوالي 180 نقطة، وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 41 نقطة ليغلق على 36204 نقاط، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 119 نقطة ليتراجع إلى 14185 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 24 نقطة ليصل إالى 4569 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليصل إلى 1881 نقطة.

-(بترا)

م د/ف ج

05/12/2023 06:44:40

