انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وتراجع سعر النفط الخام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 كانون الأول (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، حوالي 180 نقطة، وتراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الاثنين 41 نقطة ليغلق على 36204 نقاط، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 119 نقطة ليتراجع إلى 14185 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 24 نقطة ليصل إالى 4569 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 20 نقطة ليصل إلى 1881 نقطة.
-(بترا)
م د/ف ج
05/12/2023 06:44:40
MENAFN04122023000117011021ID1107535920
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