أميركا تطلب من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 5 كانون الأول (بترا)- طلبت الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الاثنين من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت واشنطن بوست، عن الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله للصحفيين إن "الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح في وقت مبكر من يوم الجمعة بدخول الوقود"، في إشارة الى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وأضاف "أجرينا محادثات صريحة مع الجانب الأسرائيلي بشأن الحاجة لدخول كميات أكبر من الوقود".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

05/12/2023 06:38:13

