أميركا تطلب من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة

أميركا تطلب من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى غزة
التاريخ
12/4/2023 11:29:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 5 كانون الأول (بترا)- طلبت الولايات المتحدة الأميركية مساء أمس الاثنين من إسرائيل السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ونقلت واشنطن بوست، عن الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله للصحفيين إن "الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح في وقت مبكر من يوم الجمعة بدخول الوقود"، في إشارة الى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا.
وأضاف "أجرينا محادثات صريحة مع الجانب الأسرائيلي بشأن الحاجة لدخول كميات أكبر من الوقود".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
05/12/2023 06:38:13
MENAFN04122023000117011021ID1107535919
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