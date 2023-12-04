الأمم المتحدة: حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 371 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 371 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 31 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

إلى ذلك، قال المكتب نقلا عن وزارة الصحة في غزة، إن حوالي 15899 فلسطينيا استشهدوا في غزة منذ السابع من تشرين الأول، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، فيما هناك كثيرون في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.

-- (بترا)

م د/ف ج

05/12/2023 06:34:10

