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القبض على سائق تسبّب بوفاة رجل أمن أثناء قيامه بواجبه الرسّمي

12/4/2023 11:29:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الأول (بترا)- ألقت الاجهزة الأمنية القبض على سائق شاحنة تسبّب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنية ألقت القبض على سائق مركبة شحن تسبب بوفاة أحد مرتبات إدارة الدوريات الخارجية أثناء قيامه بواجبه الرسّمي.
وبيّن أنّه، وأثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية مساء اليوم، بواجبها الرسمي ضمن اختصاص محافظة الزرقاء عملت على إيقاف إحدى مركبات الشحن التي تبيّن بأنّ سائقها مطلوب.
وأضاف أن السائق، ولدى إيقافه حاول الفرار من المكان ليقوم أحد العاملين في الدورية باللحاق به، إلا أن السائق أصر على المسير بمركبته والفرار من المكان، ما عرّض الوكيل إلى الدهس، وأُسعف على إثرها للمستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، فيما لاذ سائق المركبة بالفرار من المكان.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبمتابعة التحقيق، والبحث عن السائق تمكن فريق تحقيقي من تحديد مكانه قبل قليل في إحدى مناطق البادية الشمالية؛ إذ جرى التحرك للمكان والقاء القبض عليه وشخص آخر كان برفقته أثناء فراره، وستتم إحالته للقضاء بعد إنهاء التحقيقات.
وأضاف أن المديرية إذ تنعى الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت لتدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
--(بترا)
ل م/ ف ج
05/12/2023 06:26:09

MENAFN04122023000117011021ID1107535917

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