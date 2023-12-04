136 مليون دولار عالميًا إيرادات فيلم Napoleon منذ نوفمبر الماضى

(MENAFN
- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد Napoleon ، إلى 136 مليونًا و640 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.
وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 45 مليون و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليون و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.
فيلم Napoleon من إنتاج
Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة،
سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.
يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.
فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.
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