136 مليون دولار عالميًا إيرادات فيلم Napoleon منذ نوفمبر الماضى

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدارما التاريخية الجديد Napoleon ، إلى 136 مليونًا و640 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon بين 45 مليون و740 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليون و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج

Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة،

سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و 38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.



