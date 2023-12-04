4 رجال فى حياة فايزة أحمد دعموها فى مشوارها الفنى.. ذكرى ميلادها

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد المطربة فايزة أحمد التي تركت تاريخًا كبيرًا في عالم الغناء وما زالت أغانيها تحتل مكانة كبيرة لدى الجمهور المصرى والعربى، ولأن حياة فايزة كانت مليئة بالعديد من المتاعب كى تصل إلى نجومية طاغية، لذلك نستعرض لكم جزءًا بسيطًا من رحلتها الفنية، وكيف كان لفايزة رجال وقفوا بجانب كى تستكمل وتصل إلى مجدها الغنائى.

1-الملحن محمد النعامي

بدأت فايزة أحمد حياتها الفنية من عمر صغير، حيث ذهبت إلى إذاعة دمشق فى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق فى البداية، سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها، ليأخذ بيدها المحلن محمد النعامى الذى تدربت على يده، حتى أصبحت مطربة معتمدة.

2 - الإذاعى صلاح زكى

بمجرد اتخاذ فايزة أحمد القرار بالذهاب إلى مصر من أجل اتخاذ طريق الشهرة، لتقدم نفسها فى الإذاعة المصرية وفى هذا الوقت قدمها الإذاعى صلاح زكى للمستمعين وغنت أغنية من ألحان محمد محسن.

3 - الموسيقار محمد الموجى

لقاء العمالقة كما يمكن أن نصفه، هكذا استطاع لقاء فايزة أحمد ومحمد الموجى أن يغير من جلد فايزة التى قدمت العديد من الأغانى ميزتها عن باقى مطربات جيلها بفضل الموسيقار محمد الموجى.

4 - الموسيقار محمد سلطان

التقت فايزة أحمد أيضاً بالموسيقار محمد سلطان وقدموا العديد من الأغانى معاً، حتى أثمر هذا التعاون عن زواج استمر 17 عاما، لكنهما انفصلا فى النهاية، كانت

أغنية "أيوه تعبنى هواك"هى آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان.