لو عندك فرح في الشتاء.. خبيرة إتيكيت هتقولك تتصرفى إزاى

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- Youm7) كثير من الفتيات يمكن أن يحاولن تأجيل موعد حفل الزفا بسبب دخول فصل الشتاء، والبعضن منهن يفضلن فصل الصيف بالرغم من أن حفلات الزفاف الشتوية هي الكثر أناقة ورقيا ورومانسية، بالإضافة إلى أن ليالي الشتاء طويلة ويكثر فيها الاستمتاع، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية إتيكيت حضور حفلات الزفاف في فصل الشتاء وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت.
قالت خبيرة الإتيكيت: "في فصل الشتاء يمكنك اختيار المكان المناسب الذي تحلمين به بدون تعب وانتظار فلن تجدي ضغط العمل الحجوزات التي ترينها في فصل الصيف بالإضافة لعمل تخفيضات هائلة عند الاتفاق على كل كبيرة وصغيرة من ترتيباتك ليومك الجميل، أيضًا عليكِ اختيار مكان الفندق بحيث يكون قريب من كل المدعوين ويسمح بأن تقف السيارات علي الباب الداخلي للقاعة حرصاً من نزول الأمطار وإفساد الاطلالات للعروس والحضور، أيضًا من المهم اختيار القاعة بأن تكون مغلقة وبها أنظمة تهوية وتدفئة تعمل بكفاءة.
وتابعت "عزب": "بالنسبة للديكور فيمكنك أن تؤكدي على فكرة عملك للاحتفالية في فصل الشتاء وذلك باختيار ألوان وأشكال ديكورية تتناسب مع الأجواء، فمع الأبيض كتقليد أساسي في الأفراح يمكنك إضافة الأزرق الثلجي والأزرق الملكي فهما يتربعان على عرش ألوان الديكورات الشتوية الراقية، أيضًا يمكنك إضافة الديكورات التي تحتوي علي الكرز الأحمر والفيونكات وورقة الثلج والشموع فهم يعطوا إحساس كلاسيكي راقي شتوي كأعياد رأس السنة".
وأضافت: "تتمتع حفلات الزفاف الشتوية بواجبات ضيافة دافئة ولذيذة ومحببة لقلوب الجميع، فلابد أن يكون البوفية يحتوي على أكلات ساخنة وسهلة الحمل والأكل والحلويات التي تحتوي على الكراميل الشيكولاتة وكذلك المشروبات كالشيكولاتة الساخنة والقهوة".
وتوضح: "يفضل في فصل الشتاء اختيار فستان زفاف لا يجعلها تشعر بالبرد، لذا يفضل اختيار الأقمشة السميكة، أو اختيار فستان بأكمام طويلة، أيضًا اختيار الفستان المنفوش الذي يحتوي على عدة طبقات من أسفله يعد خيارًا جيدًا للتدفئة في يوم الزفاف أيضًا ارتداء شال أو جاكيت
قصير من الفراء الأبيض يعد قطعة أنيقة تعطيكي إحساس الدفء وتشعرك بأنك عروس كلاسيكية من زمن قديم وراقي أو ارتداء عباءة مخملية أنيقة من خامات راقية توحي بالرفعة والملكية وتشعرك بالدفء.
وتقول: "لابد أن يتقن المدعوون إتيكيت ارتداء ملابس السهرة في فصل الشتاء ويفضل من أقمشة التوريد والقطيفة والشمواه والستان الثقيل، كل هذه الأقمشة تصلح للأوقات المسائية والحفلات الشتوية على أن تكون مرصعة بالأحجار اللامعة بتصميمات أنيقة تصلح للمساء والسهرة، أيضًا من المهم أن يكونوا متواجدين بقاعة الاحتفال في الموعد المحدد بكورت الدعوة لأن الأفراح في فصل الشتاء يكون أوقاتها محدودة عن فصل الصيف.
حفل زفاف
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