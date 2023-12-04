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لو عندك فرح في الشتاء.. خبيرة إتيكيت هتقولك تتصرفى إزاى

12/4/2023 11:29:10 PM
(MENAFN- Youm7) كثير من الفتيات يمكن أن يحاولن تأجيل موعد حفل الزفا بسبب دخول فصل الشتاء، والبعضن منهن يفضلن فصل الصيف بالرغم من أن حفلات الزفاف الشتوية هي الكثر أناقة ورقيا ورومانسية، بالإضافة إلى أن ليالي الشتاء طويلة ويكثر فيها الاستمتاع، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية إتيكيت حضور حفلات الزفاف في فصل الشتاء وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت.



قالت خبيرة الإتيكيت: "في فصل الشتاء يمكنك اختيار المكان المناسب الذي تحلمين به بدون تعب وانتظار فلن تجدي ضغط العمل الحجوزات التي ترينها في فصل الصيف بالإضافة لعمل تخفيضات هائلة عند الاتفاق على كل كبيرة وصغيرة من ترتيباتك ليومك الجميل، أيضًا عليكِ اختيار مكان الفندق بحيث يكون قريب من كل المدعوين ويسمح بأن تقف السيارات علي الباب الداخلي للقاعة حرصاً من نزول الأمطار وإفساد الاطلالات للعروس والحضور، أيضًا من المهم اختيار القاعة بأن تكون مغلقة وبها أنظمة تهوية وتدفئة تعمل بكفاءة.



وتابعت "عزب": "بالنسبة للديكور فيمكنك أن تؤكدي على فكرة عملك للاحتفالية في فصل الشتاء وذلك باختيار ألوان وأشكال ديكورية تتناسب مع الأجواء، فمع الأبيض كتقليد أساسي في الأفراح يمكنك إضافة الأزرق الثلجي والأزرق الملكي فهما يتربعان على عرش ألوان الديكورات الشتوية الراقية، أيضًا يمكنك إضافة الديكورات التي تحتوي علي الكرز الأحمر والفيونكات وورقة الثلج والشموع فهم يعطوا إحساس كلاسيكي راقي شتوي كأعياد رأس السنة".



وأضافت: "تتمتع حفلات الزفاف الشتوية بواجبات ضيافة دافئة ولذيذة ومحببة لقلوب الجميع، فلابد أن يكون البوفية يحتوي على أكلات ساخنة وسهلة الحمل والأكل والحلويات التي تحتوي على الكراميل الشيكولاتة وكذلك المشروبات كالشيكولاتة الساخنة والقهوة".



وتوضح: "يفضل في فصل الشتاء اختيار فستان زفاف لا يجعلها تشعر بالبرد، لذا يفضل اختيار الأقمشة السميكة، أو اختيار فستان بأكمام طويلة، أيضًا اختيار الفستان المنفوش الذي يحتوي على عدة طبقات من أسفله يعد خيارًا جيدًا للتدفئة في يوم الزفاف أيضًا ارتداء شال أو جاكيت
قصير من الفراء الأبيض يعد قطعة أنيقة تعطيكي إحساس الدفء وتشعرك بأنك عروس كلاسيكية من زمن قديم وراقي أو ارتداء عباءة مخملية أنيقة من خامات راقية توحي بالرفعة والملكية وتشعرك بالدفء.



وتقول: "لابد أن يتقن المدعوون إتيكيت ارتداء ملابس السهرة في فصل الشتاء ويفضل من أقمشة التوريد والقطيفة والشمواه والستان الثقيل، كل هذه الأقمشة تصلح للأوقات المسائية والحفلات الشتوية على أن تكون مرصعة بالأحجار اللامعة بتصميمات أنيقة تصلح للمساء والسهرة، أيضًا من المهم أن يكونوا متواجدين بقاعة الاحتفال في الموعد المحدد بكورت الدعوة لأن الأفراح في فصل الشتاء يكون أوقاتها محدودة عن فصل الصيف.







حفل زفاف
















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