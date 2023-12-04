الألوفيرا وزيت الزيتون.. 4 وصفات طبيعية تحمى الشفايف من التشقق

MENAFN - Youm7) في فصل الشتاء قد تتعرض الشفاه إلى حالة من التشقق بسبب البرد ويمكن أن يكون مؤلمًا ومزعجًا، هنا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخفيف من تشقق الشفاه، وفقًا لما ذكرها موقع "byrdie".

وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاة زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة قوية ويمكن أن يساعد في ترطيب الشفاه الجافة والمتشققة. ضعي زيت جوز الهند الطبيعي على الشفاه عدة مرات في اليوم لترطيبها وتهدئتها.

عسل النحل

يعتبر عسل النحل مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا والتهيج. قومي بوضع طبقة رقيقة من عسل النحل الطبيعي على الشفاه المتشققة واتركيها لبضع دقائق قبل غسلها. كرري هذه العملية عدة مرات في اليوم.

الألوفيرا

يحتوي جل الألوفيرا على خصائص مرطبة ومهدئة للبشرة، استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي على الشفاه ودلكيه بلطف لتهدئة الشفاه المتشققة وترطيبها. يمكنك أيضًا استخدام منتجات الألوفيرا المتوفرة في السوق.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا وغنيًا بالفيتامينات والأحماض الدهنية الضرورية، ضعي قليلًا من زيت الزيتون الطبيعي على الشفاه ودلكيه بلطف لترطيبها وتهدئتها.

وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاة

بالإضافة إلى استخدام هذه الوصفات الطبيعية، يجب أن تحرصي على شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام، واستخدام مرطب الشفاه ذو حماية من الشمس عند الخروج في الأجواء الباردة.