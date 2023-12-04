الألوفيرا وزيت الزيتون.. 4 وصفات طبيعية تحمى الشفايف من التشقق

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- Youm7) في فصل الشتاء قد تتعرض الشفاه إلى حالة من التشقق بسبب البرد ويمكن أن يكون مؤلمًا ومزعجًا، هنا بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخفيف من تشقق الشفاه، وفقًا لما ذكرها موقع "byrdie".
وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاة زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مرطبة قوية ويمكن أن يساعد في ترطيب الشفاه الجافة والمتشققة. ضعي زيت جوز الهند الطبيعي على الشفاه عدة مرات في اليوم لترطيبها وتهدئتها.
عسل النحل
يعتبر عسل النحل مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا والتهيج. قومي بوضع طبقة رقيقة من عسل النحل الطبيعي على الشفاه المتشققة واتركيها لبضع دقائق قبل غسلها. كرري هذه العملية عدة مرات في اليوم.
الألوفيرا
يحتوي جل الألوفيرا على خصائص مرطبة ومهدئة للبشرة، استخدمي جل الألوفيرا الطبيعي على الشفاه ودلكيه بلطف لتهدئة الشفاه المتشققة وترطيبها. يمكنك أيضًا استخدام منتجات الألوفيرا المتوفرة في السوق.
زيت الزيتون
يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا وغنيًا بالفيتامينات والأحماض الدهنية الضرورية، ضعي قليلًا من زيت الزيتون الطبيعي على الشفاه ودلكيه بلطف لترطيبها وتهدئتها.
وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاة
بالإضافة إلى استخدام هذه الوصفات الطبيعية، يجب أن تحرصي على شرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام، واستخدام مرطب الشفاه ذو حماية من الشمس عند الخروج في الأجواء الباردة.
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