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من سحر عيونك.. تعلمى رسم الآيلاينر وفقا لشكل عينيكى

12/4/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Youm7)

تطبيق الآيلاينر يعتمد في الأساس على شكل العيون والمظهر الذي ترغبين في تحقيقه، وهناك عدة أشكال للعيون ، مثل العيون المستديرة والعيون المائلة والعيون الواسعة والعيون الصغيرة، وسنقدم لك بعض النصائح العامة لتطبيق الآيلاينر بناءً على بعض أشكال العيون وفقًا لما نشره موقع "indeed".


عيون مستديرة



1. العيون المستديرة:

- قومي بتطبيق خط رفيع من الآيلاينر على خط الرموش العلوي، مبتدئةً من الزاوية الداخلية ومتجهةً نحو الزاوية الخارجية.

- يمكنك زيادة سمك الخط تدريجياً نحو الزاوية الخارجية لتحقيق عيون أكثر امتلاءً وتحديداً.


عيون مائلة


2. العيون المائلة:

- يمكنك استخدام الآيلاينر لإنشاء خط رفيع على خط الرموش العلوي، متجهاً نحو الزاوية الخارجية.

- قمي برسم خط رفيع أو رفيع جداً على خط الرموش السفلي، ابتداءً من الزاوية الداخلية وانتهاءً عند الزاوية الخارجية للعين.


3. العيون الواسعة:

- قومي برسم خط رفيع من الآيلاينر على خط الرموش العلوي، ابتداءً من الزاوية الداخلية ومتجهةً نحو الزاوية الخارجية.

- يمكنك زيادة سمك الخط قليلاً عند الزاوية الخارجية لتحقيق تأثير أكثر جاذبية.


عيون صغيرة


4. العيون الصغيرة:

- استخدمي آيلاينر رفيع لتحقيق خط رفيع على خط الرموش العلوي.

- قومي بتطبيق خط رفيع جداً أو ناعم على خط الرموش السفلي، مبتدئةً من الزاوية الداخلية وانتهاءً عند الزاوية الخارجية.


تذكري أن هذه النصائح هي عبارة عن إرشادات عامة، ويمكنك تعديلها وتكييفها وفقًا لتفضيلاتك الشخصية والمظهر الذي ترغبين في تحقيقه، كما يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الآيلاينر، مثل السائل والجل والقلم، لتحقيق النتيجة المرغوبة.








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