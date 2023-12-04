من سحر عيونك.. تعلمى رسم الآيلاينر وفقا لشكل عينيكى

(MENAFN
- Youm7)
تطبيق الآيلاينر يعتمد في الأساس على شكل العيون والمظهر الذي ترغبين في تحقيقه، وهناك عدة أشكال للعيون ، مثل العيون المستديرة والعيون المائلة والعيون الواسعة والعيون الصغيرة، وسنقدم لك بعض النصائح العامة لتطبيق الآيلاينر بناءً على بعض أشكال العيون وفقًا لما نشره موقع "indeed".
عيون مستديرة
1. العيون المستديرة:
- قومي بتطبيق خط رفيع من الآيلاينر على خط الرموش العلوي، مبتدئةً من الزاوية الداخلية ومتجهةً نحو الزاوية الخارجية.
- يمكنك زيادة سمك الخط تدريجياً نحو الزاوية الخارجية لتحقيق عيون أكثر امتلاءً وتحديداً.
عيون مائلة
2. العيون المائلة:
- يمكنك استخدام الآيلاينر لإنشاء خط رفيع على خط الرموش العلوي، متجهاً نحو الزاوية الخارجية.
- قمي برسم خط رفيع أو رفيع جداً على خط الرموش السفلي، ابتداءً من الزاوية الداخلية وانتهاءً عند الزاوية الخارجية للعين.
3. العيون الواسعة:
- قومي برسم خط رفيع من الآيلاينر على خط الرموش العلوي، ابتداءً من الزاوية الداخلية ومتجهةً نحو الزاوية الخارجية.
- يمكنك زيادة سمك الخط قليلاً عند الزاوية الخارجية لتحقيق تأثير أكثر جاذبية.
عيون صغيرة
4. العيون الصغيرة:
- استخدمي آيلاينر رفيع لتحقيق خط رفيع على خط الرموش العلوي.
- قومي بتطبيق خط رفيع جداً أو ناعم على خط الرموش السفلي، مبتدئةً من الزاوية الداخلية وانتهاءً عند الزاوية الخارجية.
تذكري أن هذه النصائح هي عبارة عن إرشادات عامة، ويمكنك تعديلها وتكييفها وفقًا لتفضيلاتك الشخصية والمظهر الذي ترغبين في تحقيقه، كما يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الآيلاينر، مثل السائل والجل والقلم، لتحقيق النتيجة المرغوبة.
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