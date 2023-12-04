اهتمى بشعرك.. 5 نصائح مهمة للعناية بفروة الرأس الجافة

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- Youm7) يمكن أن تصبح البشرة الجافة أكثر جفافًا في فصل الشتاء، ولا يتوقف الجفاف على جلد الوجه فقط، بل يمكن أن تجف فروة الشعر أيضًا ممكن يتسبب في حدوث تشابك للشعر أو حدوث حكة تتسبب في زيادة الجلد المي ، لذا يمكن عرض بعض النصائح المهمة خلال السطور التالية للحفاظ على
فروة الشعر وفقًا لما جاء في موقع viviscal
العناية بفروة الشعر في الشتاء نصائح للعناية بفروة الشعر الجافة استخدمي شامبو لطيف
إذا كان لديك فروة رأس جافة في الشتاء فلابد أن تكوني حريصة عند اختيار
نوع الشامبو المناسب، فتخطي أي شامبو يتم تسويقه للشعرالدهني وبدلاً من ذلك اختاري شامبوذو تركيبة لطيفة ومرطبة من الزيوت الطبيعية .
قومي بخفض درجة الحرارة
عندما يكون الطقس باردًا
يكون الاختيار الأفضل هو الاستحمام بالماء الساخن، لكن مع مرور الأيام كي يتسبب في حدوث جفاف للفروة، لذا يفضل أن تخفضين درجات الحرارة الخاصة بالماء لأن الماء الساخن يعطل حاجز الحماية الطبيعي لفروة الشعر ويتسبب في هروب الرطوبة الداخلية
قليلي مجفف الشعر جانبًا
يفضل أن تجنبين استخدام مجفف الشعر بقوة، حاولي تجفيف شعرك على درجة حرارة أقل منعًا لحدوث جفاف للفروة .
اضبطي عدد مرات غسل الشعر
قد يتسبب عدد مرات غسل شعرك أيضًا في جفاف فروة الرأس في الشتاء، لذا يوصي العديد من خبراء الشعر بغسل شعرك حوالي 2-3 مرات في الأسبوع ومع ذلك، يختلف شعر كل شخص عن الآخر.
اصنعي بنفسك مقشرًا لفروة الرأس
جربي مقشرًا مرطبًا يمكنك صنعه بنفسك مكون السكر وزيت جوز الهند المرطب، فهو يعمل على إزالة الجلد الميت، لذا ضعيه على شعررطب، ثم دلكي فروة رأسك بالمقشرلمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
غسيل الشعر
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