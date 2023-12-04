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اهتمى بشعرك.. 5 نصائح مهمة للعناية بفروة الرأس الجافة

12/4/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن تصبح البشرة الجافة أكثر جفافًا في فصل الشتاء، ولا يتوقف الجفاف على جلد الوجه فقط، بل يمكن أن تجف فروة الشعر أيضًا ممكن يتسبب في حدوث تشابك للشعر أو حدوث حكة تتسبب في زيادة الجلد المي ، لذا يمكن عرض بعض النصائح المهمة خلال السطور التالية للحفاظ على
فروة الشعر وفقًا لما جاء في موقع viviscal


العناية بفروة الشعر في الشتاء نصائح للعناية بفروة الشعر الجافة استخدمي شامبو لطيف

إذا كان لديك فروة رأس جافة في الشتاء فلابد أن تكوني حريصة عند اختيار
نوع الشامبو المناسب، فتخطي أي شامبو يتم تسويقه للشعرالدهني وبدلاً من ذلك اختاري شامبوذو تركيبة لطيفة ومرطبة من الزيوت الطبيعية .

قومي بخفض درجة الحرارة

عندما يكون الطقس باردًا
يكون الاختيار الأفضل هو الاستحمام بالماء الساخن، لكن مع مرور الأيام كي يتسبب في حدوث جفاف للفروة، لذا يفضل أن تخفضين درجات الحرارة الخاصة بالماء لأن الماء الساخن يعطل حاجز الحماية الطبيعي لفروة الشعر ويتسبب في هروب الرطوبة الداخلية

قليلي مجفف الشعر جانبًا

يفضل أن تجنبين استخدام مجفف الشعر بقوة، حاولي تجفيف شعرك على درجة حرارة أقل منعًا لحدوث جفاف للفروة .

اضبطي عدد مرات غسل الشعر

قد يتسبب عدد مرات غسل شعرك أيضًا في جفاف فروة الرأس في الشتاء، لذا يوصي العديد من خبراء الشعر بغسل شعرك حوالي 2-3 مرات في الأسبوع ومع ذلك، يختلف شعر كل شخص عن الآخر.

اصنعي بنفسك مقشرًا لفروة الرأس

جربي مقشرًا مرطبًا يمكنك صنعه بنفسك مكون السكر وزيت جوز الهند المرطب، فهو يعمل على إزالة الجلد الميت، لذا ضعيه على شعررطب، ثم دلكي فروة رأسك بالمقشرلمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.


غسيل الشعر








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