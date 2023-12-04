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5 مليارات جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالإسكندرية فى 10 سنوات

12/4/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Youm7) نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء الجمهورية خلال الـ10 سنوات الماضية باستثمارات تجاوزت الترليون و100 مليار جنيه، ومن بينها محافظة الإسكندرية داخل نطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التى تخدم فى نطاقها الجغرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً ويبلغ عدد المشتركين بها حوالي 3 مليون مشترك.



وتم الانتهاء من تنفيذ الخطط الاستثمارية خلال السنوات الـ10 الماضية من العام المالي 2014/2015 حتى 2022/2023 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ (1018 كم كابلات جهد متوسط – 477 كم كابلات جهد منخفض – 1388 كم كابلات هوائية جهد منخفض – 979 محول بقدرات مختلفة – عدد 12 موزع).



وقامت الشـركة باستهداف تطوير مراكز التحكم التابعة لها وذلك لإدارة الشبكة الكهربية بكفاءة عالية وسرعة التوصيل فى حالة حدوث أعطال وموازنة الأحمال الكهربية بين المشتركين حيث تم تطوير مركز تحكم شرق والذي يخدم مناطق شرق بدءاً من سيدى جابر حتى أبوقير، بعدد (10) محطات محولات وعدد (30) موزع وعدد 600 حجرة محولات وتم التشغيل التجريبى للمركز والذى سيساعد على خفض زمن الإنقطاعات لجمهور المواطنين.



كما تقوم الشركة حالياً على تطوير مركز تحكم غرب الاسكندرية والذى يخدم من منطقة القبارى حتى مدينة الحمام بعدد (12) محطة محولات و (56) موزع وعدد (100) حجرة محولات وكذلك تطوير مركز التحكم الاشرافى، هذا بالاضافة الى تركيب 300000 عداد ذكى فى منطقة غرب الاسكندرية، وذلك بدعم من مشـروع القرض الخارجى بالإشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وجاري دراسة تطوير مركز تحكم وسط، وبذلك تكون الشـركة رائدة في تنفيذ مشروعات التحكم في الشبكة عن بعد لكامل الشبكة.



وفي إطار تقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين فقد تم الإنتهاء من تطوير عدد (6) مراكز خدمة تطويراً نموذجياً (برج العرب – سموحة – وسط المدينة – سيدي بشـر – أبو قير – الجلاء) ليصبحوا مراكز ذكية ويخدمون عدد (571) ألف مشترك، وجاري العمل على عدد (2) مركز خدمة (الإبراهيمية – انسطاسي)، ومستهدف تطوير عدد (3) مراكز خلال العام المالي 2023/2024 (سابا باشا – السيوف – محرم بك).



تم تكثيف عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع الكودية للعقارات المخالفة حيث تم خفض زمن إنهاء الإجراءات والإتصال اليومي المستمر بالمشتركين الذين تقدموا بطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وتذليل أى عقبات وكذلك تقسيط قيمة المقايسات في حدود السلطات الممنوحة لرئاسة الشركة ، ويبلغ إجمالي المركب حالياً حوالى 150 الف عداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول ولا يوجد أى عدادات إنتظار، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة حالياً .



وتقوم الشركة بالتعاون مع جميع الجهات التي تقوم بتنفيذ مشـروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه ومشروعات ترفيهية وخدمية – حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشروعات لحساب الغير والتالي أبرزها:



- تنفيذ التغذية الكهربية اللازمة لمشـروعات بشاير الخير (1 , 2 , 3 , 5) بإجمالي تكلفة تقديرية 362 مليون جنيه، وجاري حالياً الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربية للمرحلة الثانية من مشـروع بشاير الخير 5 - كما تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربية اللازمة للأعمال الإنشائية في مشروع (مشارف الخير) والتي تبلغ التكلفة التقديرية له 2,1 مليار جنيه.



- تنفيذ تعديل مسارات المهمات الكهربية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي – الكافوري – الدائري)، حيث بلغ إجمالي الأعمال الكهربية التي قامت الشركة بتنفيذها لتطوير هذه الطرق مبلغ 50 مليون جنيه.



- تنفيذ عدد من المشـروعات الكهربية لزوم توسعة الطرق الاستراتيجية مثل توسعة الطريق الصحراوي وتوسعة طريق وادي النطرون وكذلك مشـروع نفق 45، وكذلك يجري العمل على مشروعات محور التعمير ومشروع محور ماريا وطريق البتروكيماويات وتوسعة طريق حسن علام وطريق القوس الغربي (محور عمر سليمان).



-تنفيذ ترحيل جميع المهمات الكهربية المتعارضة مع مشـروع شريان الأمل (طريق المحمودية) وكذلك تمت التغذية الكهربية للمناطق التنموية بالمشـروع، وبلغت إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة 200 مليون جنيه.



-تنفيذ المشروعات الكهربية وذلك ضمن أعمال تطوير الحدائق التاريخية في نطاق محافظة الإسكندرية (حدائق المنتزه وحدائق أنطونيادس) وقد بلغت التكلفة التقديرية للأعمال 70 مليون جنيه.



- يجري العمل حالياً على تنفيذ الأعمال الكهربية لترحيل المهمات المتعارضة مع مسار مشروع القطار السريع



- يجري العمل حالياً على تنفيذ التغذية الكهربية للمشروع القومي (الدلتا الجديدة) في نطاق الشركة



- تنفيذ الأعمال الكهربية لعدد من المشروعات وتطوير المباني التاريخية في نطاق المحافظة مثل مبنى المركز الإقليمي والمتحف اليوناني الروماني وجراج الخالدين وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 5 مليون جنيه.



- تنفيذ التغذية الكهربية للعديد من المشروعات المتنوعة لخدمة المواطن السكندري وللمساهمة في دفع عجلة الإنتاج مثل (المجزر الآلي ببرج العرب – سوق الجملة – الجامعة التكنولوجية – مصنع الألبان للإنتاج الحيواني – صالة الألعاب الرياضية باستاد برج العرب – مشـروعات تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بالكتل السكنية –محطة معالجة الصرف الصحي بشارع 45) وبلغت التكلفة الإجمالية للأعمال 90 مليون جنيه.



وتشارك الشركة في عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى والنجوع ضمن مشروع حياه كريمة طبقاً لأعلى الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنه لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية حيث يتم تنفيذ التطوير بعدد ( 4 ) مراكز رئيسية (برج العرب – أبو صير – الغربانيات – بهيج)، ويتبعها عدد ( 55 ) نجع وقرية ويستفيد من التطوير حوالى 82000 مواطن، وذلك بخلاف توصيل التيار الكهربائي لجميع الإنشاءات الخدمية والصحية والتعليمية الجديدة الجاري إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، وقامت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بإعداد الدراسات والرسومات والتصميمات الخاصة بتطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع بالمبادرة، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كبرى الشركات الاستشارية، ومتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير فى 30 / 6 / 2023 , وسيتم استكمال باقي الأعمال ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للشركة.












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