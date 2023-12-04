تعرف على حجم الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى فى مصر لعام 23/22.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) أظهرت بيانات النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترول والغاز الطبيعي في مصر لعام 2022/2023، أن الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي بلغت 68.5 مليار متر مكعب، موزعة بواقع 58.3 مليار متر مكعب للسوق المحلية بنسبة 85.1%، و10.2 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 14.9%، بتكلفة نقل بلغت 3.4 مليار جنيه عام "2022/2023" مقابل 72.5 مليار متر مكعب بتكلفة نقل 2.9 مليار جنيه عام "2021/ 2022".
وسائل المواد البترولية
وتناولت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، مجموعة من المؤشرات الهامة، وفقا لما يلي:
- بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 101.8 مليون طن متري بتكلفة نقل 37 مليار جنيه عام "2022/2023"، مقابل 105.7 مليون طن متري بتكلفة نقل 36.3 مليار جنيه عام "2021/2022" بنسبة انخفاض 3.7% .
- بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 354 ألف طن متري عام "2022/ 2023"، مقابل 311 ألف طن مترى عام "2021/ 2022" بنسبة زيادة بلغت 13.7%.
- بلغت الكميات المنقولة باللوارى 26 مليون طن مترى عام "2022/2023"، مقابل 27.6 مليون طن متري عام "2021/2022" بنسبة انخفاض 5.7%
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- بلغ اعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 87 خط بإجمالي أطوال 6.3 ألف كم عام "2022/2023".
- بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة "المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز" بواسطـة خطوط انابيب البترول 65.5 مليون طن متري عام "2022/2023"، مقابل 67.6 مليون طن عام "2021/2022" بنسبة انخفاض 3.1% .
- بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 9.9 مليون طن عام "2022/ 2023"، مقابل 10.2 مليون طن متري عام "2021/2022" بنسبة انخفاض 2.7%.
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