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125.2 مليار جنيه مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى

12/4/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Youm7) يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %5 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020-2021، وقد ارتفعت تلك النسبة من 4.5 لعام 2019-2020 و 4% في العام 2018-2019 وزادت مساهمة القطاع كقيمة في الناتج المحلي الإجمالي من 80.2 مليار جنيه (5.1) مليارات دولار) في عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8) مليارات دولار) في عام 2020-2021.




وقد أسهم القطاع في خلق285 ألف فرصة عمل في العام 2020-2021.




وقد بذلت الحكومة جهودًا كبيرة في تحسين سرعة الإنترنت إذ أنفقت ما يقرب من ملياري دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت في الثانية في عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت في الثانية في عام 2022 وهي زيادة كبيرة بحوالي 7 أضعاف.



أما فيما يتعلق بتحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات فبلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها في عام 2020 أقل من 96 وجاءت في المرتبة 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل في مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشري.












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