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تريليون جنيه لتنفيذ المشروع القومى حياة كريمة لتحسين حياة 60 مليون مواطن

12/4/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Youm7) كان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة "هو حلم الجمهورية الجديدة، وأحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فقد أنهت حياة كريمة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.



واستهدفت المرحلة التمهيدية للمبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا في يناير 2019، وتم إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، واستهدفت 375 قرية في 14 محافظة باستفادة 4.5 مليون مواطن، وأن الهدف هو تطوير شامل للريف وفى يوليو 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى مصر باستهداف 4500 قرية بـ 22 محافظة باستهداف 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وأن التكلفة التقديرية للمشروع نحو أكثر من تريليون جنيه، ويتم تنفذ المشروع على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى خلال 2012 _2023 لـ 52 مركزا، والمرحلة الثانية خلال 2023_2025 والمرحلة الثالثة خلال 2025 _ 2027 وتستهدف 71 مركزا.



وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2021، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية في يناير 2019 لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات "الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية"

مُستهدفات حياة كريمة:



- إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

- الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوضبمستوى معيشتهم.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة وتنظيم صفوف المجتمع المدني لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.












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