ذاكرة اليوم.. يوم مثلث برمودا وميلاد فايزة أحمد ورحيل نيلسون مانديلا

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- Youm7) وقعت فى يوم 5 ديسمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى. الأحداث المهمة فى تاريخ العالم
1242- المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.
1492 - كريستوفر كولومبوس يصبح أول أوروبي تطأ قدمه جزيرة هيسبانيولا.
1967 - وقوع مذبحة داك سون فى فيتنام. مواليد 1901 - والت ديزنى، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكى ومؤسس شركة والت ديزنى.
1917 - كوكا، ممثلة مصرية.
1930 - فايزة أحم ، مغنية مصرية.
1937 - سهير البارونى، ممثلة مصرية.
1981 - جمال حمزة، لاعب كرة قدم مصرى.
1984 - لورين لندن، ممثلة أمريكية. راحلون 1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسى فى بغداد السادس والثلاثون.
1499 - أحمد بن عبية المقدسى، فقيه شافعى وقاضى وشاعر مقدسى.
1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1924.
1870 - ألكسندر دوما، روائى فرنسى.
1886 - حيدر الحلى، شاعر عراقى.
1966 - طه القلعة لى، أديب وعالم وفقيه عراقى.
2013 - نيلسون مانديلا، زعيم حركة مناهضة الفصل العنصرى، ورئيس جنوب أفريقيا. مناسبات
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