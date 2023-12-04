ذاكرة اليوم.. يوم مثلث برمودا وميلاد فايزة أحمد ورحيل نيلسون مانديلا

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 5 ديسمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى. الأحداث المهمة فى تاريخ العالم

1242- المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.

1492 - كريستوفر كولومبوس يصبح أول أوروبي تطأ قدمه جزيرة هيسبانيولا.

1967 - وقوع مذبحة داك سون فى فيتنام. مواليد 1901 - والت ديزنى، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكى ومؤسس شركة والت ديزنى.1917 - كوكا، ممثلة مصرية.1930 - فايزة أحم ، مغنية مصرية.1937 - سهير البارونى، ممثلة مصرية.1981 - جمال حمزة، لاعب كرة قدم مصرى.1984 - لورين لندن، ممثلة أمريكية. راحلون 1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسى فى بغداد السادس والثلاثون.1499 - أحمد بن عبية المقدسى، فقيه شافعى وقاضى وشاعر مقدسى.1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1924.1870 - ألكسندر دوما، روائى فرنسى.1886 - حيدر الحلى، شاعر عراقى.1966 - طه القلعة لى، أديب وعالم وفقيه عراقى.2013 - نيلسون مانديلا، زعيم حركة مناهضة الفصل العنصرى، ورئيس جنوب أفريقيا. مناسبات

اليوم العالمى للتطوع

يوم مثلث برمودا