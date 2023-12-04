ندوة عن الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء شريان الحياة لفلسطين وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2023؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
وتأتي الندوة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي.
ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وتلقي المحاضرة الدكتورة عزيزة محمد علي بدر، أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.
ويعقب على المحاضرة: الدكتور محمد نور الدين السبعاوي، أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والمنسق العام الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان- كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة.
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