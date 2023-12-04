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ندوة عن الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

12/4/2023 11:29:02 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "الأهمية الجيوستراتيجية لسيناء شريان الحياة لفلسطين وذلك في الخامسة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2023؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



وتأتي الندوة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي.



ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وتلقي المحاضرة الدكتورة عزيزة محمد علي بدر، أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة.



ويعقب على المحاضرة: الدكتور محمد نور الدين السبعاوي، أستاذ الجغرافيا البشرية كلية الآداب بجامعة المنيا وعضو اللجنة، والمنسق العام الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان- كلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة.


















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