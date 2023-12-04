جرد مفاجئ فى مخازن الروح.. أحدث دواوين أحمد لطفى رشوان

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "جرد مفاجئ في مخازن الروح" للشاعر "أحمد لطفي رشوان"، والديوان هو الديوان الثالث في مسيرة الشاعر الشعرية بعد ديوانيه "احتفالية تقليدية للحزن التجريبي" الصادر في عام 2003 و"كما تفعل العصافير في عطلاتها الرسمية" الذي صدر في عام 2019.
يضم الديوان ثمانى قصائد تتجاور فيها أشكال شعرية مختلفة؛ بين التفعيلة والنثرية، وبين الفصحى والعامية، وإن غلب على الديوان حضور قصيدة النثر.
من قصائد الديوان:
ناولنى عبر خطوطه
زجاجة حزن محكمة الغلق
كان الشيخ يمنحها لمن يصطفونه
رفعت الغطاء دون كشف
أنصت لفرقعة الشجن
واستنشقت فقاقيع الغربة
غسلت قلبي بالحزن سبع مرات
فتقيأ نوافذ وحطاما
والكثير من المارة
والأحزاب كافة
ثم اعتدلت في جلستى
واستقبلت الشعر
ويغلب على الديوان كما هو واضح من القصيدة أجواء تجسد حالات مختلفة غير أن الشاعر استطاع وصفها جميعا لتتضافر مشكلة سيمفونية باهرة من الموسيقى العذبة والمعانى الرقيقة التي تجوب الروح فتظهر من خلال الكلمات المعاني المتجاوزة التي أراد الشاعر الوصول إليها بالكلمات والمعاني والذكريات التي طرحها ضمن نصه فيما يمكن اعتباره نصا مغايرا يطرح قصيدة النثر في شكلها الحديث لكنه يضع اعتبارا للموسيقى الداخلية التي تتيح أجواء من التناغم مع المعنى إذ يظل المعنى طوال الوقت محاطا بأشكال الموسيقى التي يغمرنا الشاعر بها وكأنه يطلقها من معين لا ينضب داخله.
MENAFN04122023000132011024ID1107535897
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.