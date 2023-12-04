جرد مفاجئ فى مخازن الروح.. أحدث دواوين أحمد لطفى رشوان

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع ديوان "جرد مفاجئ في مخازن الروح" للشاعر "أحمد لطفي رشوان"، والديوان هو الديوان الثالث في مسيرة الشاعر الشعرية بعد ديوانيه "احتفالية تقليدية للحزن التجريبي" الصادر في عام 2003 و"كما تفعل العصافير في عطلاتها الرسمية" الذي صدر في عام 2019.

يضم الديوان ثمانى قصائد تتجاور فيها أشكال شعرية مختلفة؛ بين التفعيلة والنثرية، وبين الفصحى والعامية، وإن غلب على الديوان حضور قصيدة النثر.

من قصائد الديوان:

ناولنى عبر خطوطه

زجاجة حزن محكمة الغلق

كان الشيخ يمنحها لمن يصطفونه

رفعت الغطاء دون كشف

أنصت لفرقعة الشجن

واستنشقت فقاقيع الغربة

غسلت قلبي بالحزن سبع مرات

فتقيأ نوافذ وحطاما

والكثير من المارة

والأحزاب كافة

ثم اعتدلت في جلستى

واستقبلت الشعر

ويغلب على الديوان كما هو واضح من القصيدة أجواء تجسد حالات مختلفة غير أن الشاعر استطاع وصفها جميعا لتتضافر مشكلة سيمفونية باهرة من الموسيقى العذبة والمعانى الرقيقة التي تجوب الروح فتظهر من خلال الكلمات المعاني المتجاوزة التي أراد الشاعر الوصول إليها بالكلمات والمعاني والذكريات التي طرحها ضمن نصه فيما يمكن اعتباره نصا مغايرا يطرح قصيدة النثر في شكلها الحديث لكنه يضع اعتبارا للموسيقى الداخلية التي تتيح أجواء من التناغم مع المعنى إذ يظل المعنى طوال الوقت محاطا بأشكال الموسيقى التي يغمرنا الشاعر بها وكأنه يطلقها من معين لا ينضب داخله.



