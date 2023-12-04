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انطلاق مؤتمر الإبداع في مواجهة العنف بأكاديمية الفنون.. اليوم

12/4/2023 11:29:01 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة مؤتمر اليوم الواحد
"الإبداع في مواجهة العنف..المرأة والفنون".



ويأتى هذا المؤتمر برعاية الدكتورة رانيا يحيي عميد معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون والمقرر انعقاده غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا في قاعة ثروت عكاشة بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون
بحضور باقة من نجوم الفن والإعلام، وأبرزهم الفنانة الفنانة بشري ضيفة شرف المؤتمر والفنانة عزة لبيب والإعلامية هبة حمزة والإعلامية شاهيناز جاويش والإعلامية كريمة عوض والحقوقية والناشطه النسوية أميرة بهى الدين والفنانة التشكيلية ماجدة سعد الدين والإعلامية هالة أبو
علم والدكتورة صفية القباني.



كما تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، والذى سيتم في مايو 2024.



ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ـ رئيس المؤتمر- إن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.



وأضافت جبارة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية، على أن يكون اخر موعد لتلقى الملخصات 1 فبراير 2024، واخر موعد لتلقي الابحاث 1 ابريل 2024.












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