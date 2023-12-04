تقرير: عمليات بحث جوجل حول كيفية كسب المال تؤدى إلى برامج ضارة

MENAFN - Youm7) يستخدم مجرمو الإنترنت مصطلحات بحث شائعة مثل "كيفية كسب المال عبر الإنترنت" واسم الفنانة "تايلور سويفت" كمصيدة لحث المستخدمين المطمئنين على تنزيل البرامج الضارة، فإن تسلل البرامج الضارة إلى الجهاز يمنحهم القدرة على سرقة الأموال والمعلومات الشخصية من الضحايا دون علمهم.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هناك عمليات بحث محددة يميل هؤلاء الممثلون السيئون إلى استخدامها في أعمالهم الشريرة: كيفية كسب المال على الإنترنت

تقدم بعض الشركات امتيازات جيدة للموظفين أو أجورًا عالية، ولكن من الصعب العثور على وظائف جيدة، لذلك كن متشككًا إذا خرج أحد الأشخاص من الساحة الافتراضية بدخل أو امتيازات أكبر مما ستحصل عليه في منصب مماثل في شركة أخرى.

كن حذرًا أيضًا من إعلانات العقود أو الوظائف بدوام جزئي مع العديد من الامتيازات غير العادية. قد تكون هذه الخدعة بمثابة وظيفة دعم مكتبي بدوام جزئي تقوم بها عن بعد من خلال خطة تعويضات سخية بشكل مدهش أو منصب يقدم جدولًا زمنيًا أكثر مرونة بكثير من المتوقع. إذا طلبوا منك تنزيل برنامج خاص لإجراء اختبار، فهذا بمثابة علامة خطر للبرامج الضارة. مواقع مجانية للأشخاص وأرقام الهواتف

تشتهر مواقع الويب التي تعد بمساعدتك في العثور على الأشخاص أو تتبع أرقام الهواتف بسرقة مستخدميها.

ماذا تفعل بدلا من ذلك؟ ● تحقق من المعلومات المتاحة للجمهور مثل الوثائق الحكومية وسجلات الاعتقال. ● قم بإجراء بحث شامل على جوجل.البرامج الضارة على الأفلام

ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث عندما يبحث طفلك عن فيلمه المفضل؟ تؤدي عمليات البحث عن الأفلام والعروض والمشاهير إلى نتائج مروعة.

وجدت دراسة جديدة مصطلحات البحث الأكثر شيوعًا لإصابة أجهزة الأطفال بالبرامج الضارة.وجدت شركة Home Security Heroes، وهي شركة تساعد العائلات على البقاء آمنًا عبر الإنترنت، أن أكثر من نصف نتائج البحث عن "The Boss Baby" و"Transylvania 2" و"Sonic the Hedgehog" يمكن أن تحتوي على برامج ضارة.تؤدي العديد من الروابط عادةً إلى مواقع تنزيل غير قانونية، وتنتظر فقط إصابة أي شيء يأتي في طريقها. وكانت لعمليات البحث عن Young Justice وMonster، وهو مسلسل رسوم متحركة ياباني، نتائج محفوفة بالمخاطر تصل إلى 45%. احذر من البحث عن تايلور سويفت

تحتوي نسبة 79% من مواقع الويب التي تظهر على محركات البحث عندما يكتب شخص ما تايلور سويفت Taylor Swift على برامج ضارة محتملة.



