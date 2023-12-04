تحذير: التزييف العميق يمكنه التلاعب بالأشخاص.. و3 طرق يمكنك من خلالها البقاء آمنًا

MENAFN - Youm7) حذر أحد خبراء التكنولوجيا من أنالتزييف العميق يمكن أن يخدع الضحايا ويأخذ منهم أموالهم، فيما يستخدم المحتالون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لنسخ أصوات ووجوه الضحايا المطمئنين، ويُعرف هذا باسم التزييف العميق وعادةً ما يستخدمه ممثلون سيئون لابتزاز الأموال من الضحايا.وعلى وجه التحديد، تُستخدم تقنية التزييف العميق في عمليات التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والاحتيال المالي، ويقدر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن مقاطع الفيديو المزيفة العميقة تتزايد بمعدل سنوي قدره 900٪، وأوضح أميت جوبتا، نائب رئيس إدارة المنتجات والأبحاث والهندسة في شركة Pindrop للأمن السيبراني، لصحيفة The Sun الأمريكية أن التزييف العميق يشكل مصدر قلق متزايد لخبراء التكنولوجيا.وقد وجدت دراسة أجريت في Pindrop أن الأشخاص كانوا قادرين فقط على التعرف على التزييف العميق بدقة تبلغ 57%، أي أفضل بنسبة 7% فقط من رمي العملة المعدنية، ومع ذلك، أوضح غوبتا أن فرص الوقوع ضحية لجريمة التزييف العميق تعتمد على عوامل متعددة.وقال: "الأفراد الذين هم أقل وعيًا بوجود تكنولوجيا التزييف العميق وقدراتها الهائلة قد يكونون أكثر عرضة للوقوع في جريمة التزييف العميق"، ووجد بيندروب أن الوعي يمكن أن يكون مدفوعًا بالدخل والعمر - 56.5% من البالغين في الولايات المتحدة الذين يقل دخلهم عن 50 ألف دولار سنويًا يعرفون عن استنساخ الصوت، و43.6% يعرفون عن التزييف العميق.وأضاف جوبتا: "عند النظر إلى الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 125 ألف دولار، ترتفع مستويات الوعي إلى 75% وأكثر من الثلثين على التوالي"، وهناك عامل آخر يلعب في احتمالية الوقوع ضحية للتزييف العميق وهو خطر التعرض.وأضاف غوبتا أنه على سبيل المثال، يميل الأفراد الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى، مثل السياسيين أو المشاهير، إلى "مواجهة مخاطر أكبر بسبب التأثير الأكبر لصورتهم العامة التي تم التلاعب بها"، ومع ذلك، مع زيادة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا التزييف العميق، فمن المرجح أن نشهد المزيد من الجرائم المرتبطة بالتزييف العميق، كما يقول الخبراء.وكشف غوبتا أن مصدر قلقه الأكبر فيما يتعلق بالتكنولوجيا هو احتمال قيام تقنية التزييف العميق "بالتلاعب بالناس ونشر المعلومات المضللة على نطاق واسع" - وهذا هو الحال بشكل خاص مع اقتراب الولايات المتحدة من عام الانتخابات."من المرجح أن نشهد تدفقًا لمقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية والصور الواقعية للغاية للسياسيين والمرشحين الرئاسيين في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يثير مخاوف بشأن إمكانية التأثير على الرأي العام وجعله يصدق الأحداث أو التصريحات أو أفعال لم تحدث قط في الواقع".هناك شاغل رئيسي آخر يشاركه خبراء التكنولوجيا وهو تهديدات الأمن السيبراني، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التزييف العميق لإنشاء هجمات تصيد مقنعة أو حتى للالتفاف حول الإجراءات الأمنية، ولمكافحة هذه المخاوف، يعمل Pindrop على تطوير أدوات لتحديد التزييف العميق منذ عام 2015.وقال جوبتا: "يوفر اكتشاف الحيوية الحماية ليس فقط للكلام المولد صناعيًا (تحويل النص إلى كلام، والروبوت الصوتي، وتعديل الصوت، وتحويل الصوت) ولكن أيضًا لهجمات إعادة تشغيل الصوت المسجلة والأصوات المعدلة"، وتوفر هذه الأدوات أيضًا تحليلاً بدرجة حيوية في الوقت الفعلي وقرارًا مناسبًا بشأن ما إذا كان الصوت حقيقيًا أم مزيفًا.كيف تبقى آمنا

ولمساعدة الفرد في المنزل على البقاء في مأمن من التزييف العميق، شارك غوبتا بعض النصائح مع صحيفة U.S. Sun.

وقال: "إن البقاء في مأمن من الجرائم الإلكترونية يتطلب مزيجًا من الوعي والإجراءات الاستباقية والسلوك المسؤول عبر الإنترنت".وأضاف: "فهم المخاطر والأنواع الشائعة من الهجمات، واستخدام المصادقة القوية مع المصادقة متعددة العوامل".تعمل المصادقة متعددة العوامل (MFA) على حماية حساباتك من خلال طلب مستوى إضافي من التحقق قبل تسجيل الدخول - مثل التأكيد النصي.من المهم أيضًا أن تظل حذرًا من الاتصالات من مصادر غير معروفة.