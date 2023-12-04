تعرف على أبرز أجهزة Iphone التي يمكنها تشغيل Ios 17

MENAFN - Youm7) طرحت Apple تحديث iOS 17 في مؤتمرها السنوي WWDC، وتقدم أبل التحديث لجميع هواتفها التي تم إصدارها خلال عام 2018 أو بعده، ولكن كل الهواتف التي طرحت قبل 2018 لن يتم تحديثها، من خلال السطور القادمة تعرف علي أبزر الأجهزة التي تقبل تحديث iOS 17.

يقدم التحديث مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة

iPho eالمتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.

ما هي أجهزة iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 17؟

أيفون إكس

أيفون إكس ماكس

أيفون إكس آر

أيفون 11

أيفون 11 برو

أيفون 11 برو ماكس

جميع موديلات أيفون 12

جميع موديلات أيفون 13

جميع موديلات أيفون 14

جميع موديلات أيفون 15