تعرف على أبرز أجهزة Iphone التي يمكنها تشغيل Ios 17

(MENAFN
- Youm7) طرحت Apple تحديث iOS 17 في مؤتمرها السنوي WWDC، وتقدم أبل التحديث لجميع هواتفها التي تم إصدارها خلال عام 2018 أو بعده، ولكن كل الهواتف التي طرحت قبل 2018 لن يتم تحديثها، من خلال السطور القادمة تعرف علي أبزر الأجهزة التي تقبل تحديث iOS 17.
يقدم التحديث مجموعة من الميزات المثيرة لأجهزة
iPho eالمتوافقة، مثل البريد الصوتي المباشر والأدوات التفاعلية والقدرة على استخدام Siri أثناء المكالمات الهاتفية ووضع الاستعداد وملصقات جهات الاتصال والعديد من التحسينات الأخرى.
ما هي أجهزة iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 17؟
أيفون إكس
أيفون إكس ماكس
أيفون إكس آر
أيفون 11
أيفون 11 برو
أيفون 11 برو ماكس
جميع موديلات أيفون 12
جميع موديلات أيفون 13
جميع موديلات أيفون 14
جميع موديلات أيفون 15
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