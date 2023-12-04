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إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 12 Mini وiphone 11

12/4/2023 11:28:58 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone
12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11، كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x)
.

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.

iPhone 11

الشاشة:
6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة OLED

المعالج: معالج A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12
ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة
12
ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110 mAh







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