إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 12 Mini وiphone 11

(MENAFN
- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone
12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 11، كما يلى:
iPhone 12 mini:
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x)
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البطارية: بقوة 2425 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.
iPhone 11
الشاشة:
6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة OLED
المعالج: معالج A13 Bionic
الرام: 4 جيجابايت.
مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iOS 14
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12
ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة
12
ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 3110 mAh
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