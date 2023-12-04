تعرف على ميزات أندرويد لمساعدتك فى البقاء محميا من عمليات الاحتيال والنصب

MENAFN - Youm7) في العصر الرقمي الحالي، مع تحول المزيد من الأفراد إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإدارة الأموال على أجهزتهم، يظهر قلق متزايد من ظهور المحتالين والمجرمين الذين يستغلون التطبيقات الضارة لسرقة الأموال أو الوصول إلى معلومات الحساب الحساسة.

فيما يلي بعض ميزات أندرويد التي تحافظ على أمانك وبياناتك من أعين المتطفلين.

تطبيق Phone من جوجل

يحمي من التصيد الاحتيالي الصوتي وعمليات الاحتيال باستخدام معرف المتصل المدمج، والحماية من البريد العشوائي، وشاشة الاتصال.

يحظر المكالمات الخطيرة ويحذر من المتصلين المشبوهين الذين يحاولون خداع المستخدمين لتنزيل تطبيقات ضارة.

-Messagesمن جوجل وGmail

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الرسائل المشبوهة من خلال تقييم سمعة المرسل، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الروابط الخطيرة.

يقوم تلقائيًا بحظر الرسائل أو وضع علامة عليها بتحذيرات واضحة، مما يدفع المستخدمين إلى توخي الحذر.

التصفح الآمن على جوجل

يوفر طبقة إضافية من الحماية عن طريق تحذير المستخدمين من المواقع التي يحتمل أن تكون خطرة والتي تحاول التصيد الاحتيالي لبيانات الاعتماد.

يسمح للمستخدمين بالعودة إلى الأمان عند مواجهة رابط محفوف بالمخاطر.

تحذيرات متصفح كروم

ينبه المستخدمين عند محاولة تنزيل ملفات أندرويد (APK).

يشجع المستخدمين على التفكير مرتين قبل تنزيل التطبيقات ويقترح استكشاف متاجر التطبيقات ذات السمعة الطيبة مع مراجعات أمنية صارمة.

مصادر غير معروفة للأندرويد

يتطلب اشتراك المستخدم للسماح بالتثبيتات من مصادر غير معروفة خارج متجر Google Play.

يطالب المستخدمين باتخاذ القرار الواعي عند تثبيت التطبيقات من مصادر غير قياسية، مما يمنع التنزيلات غير المقصودة.

Google Play Protect

يوفر حماية في الوقت الفعلي للتطبيقات المثبتة خارج Google Play.

إجراء فحص في الوقت الفعلي، لتحذير المستخدمين من التطبيقات الضارة المعروفة أو تلك التي تظهر سلوكًا مشبوهًا.

يقدم المسح في الوقت الحقيقي للتهديدات الناشئة، وتحديد الآلاف من التطبيقات الضارة المحتملة.

الإعدادات المقيدة على أندرويد

يضيف المزيد من الحماية ضد التطبيقات من مصادر غير معروفة التي تحاول تغيير إعدادات الجهاز الهامة.

يتطلب موافقة صريحة من المستخدم للتطبيقات التي تسعى إلى الوصول إلى إمكانية الوصول، مما يقلل من مخاطر سوء الاستخدام.







