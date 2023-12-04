الصنـــدوق السعـــودي يستحـــوذ على حصة في فنادق روكـو فورتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬مجموعة‭ ‬الفنادق‭ ‬الفاخرة‭ ‬ Rocco ‭ ‬ Forte ‭ ‬‮«‬روكو‭ ‬فورتي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬فندق‭ ‬بالمورال‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السعودي‭ ‬السيادي‭ ‬سيستحوذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬سيتوسع‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬مختلفة‭.‬

وسيحتفظ‭ ‬المؤسسيْن‭ ‬روكو‭ ‬فورتي‭ ‬وشقيقته‭ ‬أولجا‭ ‬بوليتسي‭ ‬بمنصبي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ونائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬وأن‭ ‬عائلة‭ ‬فورتي‭ ‬ستحتفظ‭ ‬بالأغلبية‭ ‬في‭ ‬الملكية‭ ‬والإدارة‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬شراء

صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬حصة‭ ‬49‭ ‬بالمائة‭ ‬في‮

‬مجموعة‭ ‬الفنادق

ستبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬حوالي‭ ‬1 ‭,‬ 2‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬فنادق

فورتي‮

‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة

السعودي‮

‬شريك‭ ‬ممتاز‭ ‬لنا‭ ‬كي‭ ‬نمضي‭ ‬قدما‭... ‬يتشاركون‭ ‬معنا‭ ‬نفس‭ ‬الرؤية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمجموعة‭ ‬ونفس‭ ‬الطموح‭ ‬لتبني‭ ‬رؤية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‮»‬‭.‬