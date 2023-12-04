الصنـــدوق السعـــودي يستحـــوذ على حصة في فنادق روكـو فورتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت مجموعة الفنادق الفاخرة Rocco Forte «روكو فورتي» التي تمتلك فندق بالمورال بالمملكة المتحدة، الاثنين، إن صندوق الثروة السعودي السيادي سيستحوذ على حصة في المجموعة، كما سيتوسع في أسواق مختلفة.
وسيحتفظ المؤسسيْن روكو فورتي وشقيقته أولجا بوليتسي بمنصبي الرئيس التنفيذي ونائبة الرئيس على الترتيب وأن عائلة فورتي ستحتفظ بالأغلبية في الملكية والإدارة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق نقلا عن مصادر أن شراء
صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 49 بالمائة في
مجموعة الفنادق
ستبلغ قيمته حوالي 1 , 2 مليار جنيه إسترليني.
وقال رئيس مجلس إدارة فنادق
فورتي
في بيان: «صندوق الاستثمارات العامة
السعودي
شريك ممتاز لنا كي نمضي قدما... يتشاركون معنا نفس الرؤية بالنسبة للعلامة التجارية والاستراتيجية المستقبلية للمجموعة ونفس الطموح لتبني رؤية طويلة الأمد».
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