السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت السعودية والإمارات «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» - خلال فعاليات مؤتمر «كوب 28» - والذي وقّعت عليه 50 شركة تمثل أكثر من 40 % من إنتاج
النفط
العالمي، وتعهدت بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غاز الميثان ووقف حرق الغاز بحلول 2030، وفق ما جاء ببيان على الموقع الإلكتروني للمؤتمر. أعلن سلطان أحمد الجابر رئيس مؤتمر الأطراف
«كوب 28» ( COP 28)
خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر عن توقيع 50 شركة بقطاع النفط والغاز على «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» في إطار «المسرع العالمي لخفض الانبعاثات»، حيث تلتزم الشركات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري من
غاز الميثان
ووقف حرق الغاز بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أكد الجابر بكلمته التي ألقاها في المؤتمر التزام 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهّد بالحد من الانبعاثات.
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