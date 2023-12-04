السعودية والإمارات تطلقان ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬‮«‬ميثاق‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭ - ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ - ‬والذي‭ ‬وقّعت‭ ‬عليه‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬تمثل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إنتاج

النفط

العالمي،‭ ‬وتعهدت‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفري‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬الميثان‭ ‬ووقف‭ ‬حرق‭ ‬الغاز‭ ‬بحلول‭ ‬2030،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬ببيان‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤتمر‭. ‬أعلن‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‮

«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ (‬ COP 28‭)‬‮

‬‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬50‭ ‬شركة‭ ‬بقطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬على‭ ‬‮«‬ميثاق‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬المسرع‭ ‬العالمي‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تلتزم‭ ‬الشركات‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفري‭ ‬من‮

‬غاز‭ ‬الميثان

ووقف‭ ‬حرق‭ ‬الغاز‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬المناخي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭.‬

أكد‭ ‬الجابر‭ ‬بكلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬التزام‭ ‬29‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬وطنية‭ ‬بالميثاق،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬النفط‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬تعهّد‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭.‬