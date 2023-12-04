صادرات البحرين تعلن حصدها جائزتين عالميتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في باكورة احتفالاتها بأعيادها الوطنية وبما حققته من إنجازات، حيث لعبت المرأة البحرينية دورًا محوريًا في دفع النمو والنجاح في جميع القطاعات.
وإيمانًا من صادرات البحرين بدور المرأة البحرينية في تحقيق التقدم والنمو في جميع المجالات محليًا وإقليميًا وعالميًا، فما لقيتـه المرأة في البحرين من رعاية واهتمام في ظل القيادة الحكيمة والجهود المقدمة من قبل صادرات البحرين جسّـد انطلاقـة نوعية، كما حققت لها مكتسبات حقيقية في كل المجالات، حيث أصبحت من العلامات المضيئة ومصدر فخر للمملكة أمام العالم.
وانعكاسًا لجهود صادرات البحرين الحثيثة لتحقيق الإشراك وتحقيق مبدأ التكافؤ بمختلف المجالات ودعم المرأة البحرينية ورائدات الأعمال وإيمانها بتمكين المرأة ودورها الحيوي في الازدهار الاقتصادي للمملكة، فقد حصدت صادرات البحرين جائزتين عالميتين تخص المرأة، فقد نالت السيدة صفاء شريف عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين جائزة «أفضل رئيس تنفيذي ناشئ لهذا العام في مجال التصدير 2023» من قبل The Global Economics Award ، والذي يأتي اختيارها لهذه الجائزة بناءً على دورها الكبير ولقيادتها الاستثنائية لصادرات البحرين والتزامها بالسعي نحو التقدم والاستدامة والابتكار.
كما حصدت صادرات البحرين أيضا جائزة «أفضل جهة حكومية لتمكين المرأة – دول مجلس التعاون الخليجي» من قبل the European Global Sustainability & ESG Awards ، حيث تعد هذه الجوائز بمثابة انعكاس على الاعتراف العالمي وتقدير للجهود الدؤوبة والحثيثة المبذولة من قبل صادرات البحرين لتقديم المساندة والدعم لتعزيز أداء دور المرأة البحرينية ومشاركتها في الازدهار الاقتصادي للمملكة، بحيث لا يقتصر على العملاء فقط، بل يمتد ليشمل المرأة العاملة في صادرات البحرين.
وفي إطار مساعيها لإدماج احتياجات المرأة ودعمها، تمكنت صادرات البحرين من دعم وتصدير نسبة 30 % من منتجات وخدمات من مؤسسات مملوكة من قبل رائدات أعمال منذ التأسيس، والتي بما في ذلك تتضمن العديد من المؤسسات التي تزدهر في الصناعات التي تتفاوت بها نسبة الرجال تقليديًا.
وعلقت السيدة صفاء شريف عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين قائلة: «إن هذه الجوائز نتاج وتقدير للعمل والجهود الذي يتم بذلها والذي يعكس بشكل إيجابي ومتميز جهود فريق عمل صادرات البحرين»، ولفتت أيضا إلى أن حصولها على هذه الجائزة في فئة القياديات من حول العالم يبرز التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات داخل وخارج المملكة، وأوضحت أنّ نسبة المرأة البحرينية قد تجاوزت 90 % من إجمالي موظفي صادرات البحرين، مما يعرض إنجازاتهم الاستثنائية ويعد تجسيدًا قويًا لالتزام المملكة بتمكين المرأة، كما يدلّ على قدرة المرأة البحرينية على العطاء والإنجاز في مختلف الأدوار.
كما تلتزم صادرات البحرين في سعيها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز وإحراز التقدم، عبر تطوير خدمات استثنائية، وتقديم حلول مبتكرة وقيم مستدامة لتمكين المرأة البحرينية ودفع عجلة النمو وتعزيز الابتكار في المجتمع.
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