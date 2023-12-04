صادرات البحرين تعلن حصدها جائزتين عالميتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬احتفالاتها‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬وبما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات،‭ ‬حيث‭ ‬لعبت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭.‬

وإيمانًا‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التقدم‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬فما‭ ‬لقيتـه‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والجهود‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬جسّـد‭ ‬انطلاقـة‭ ‬نوعية،‭ ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬لها‭ ‬مكتسبات‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬المضيئة‭ ‬ومصدر‭ ‬فخر‭ ‬للمملكة‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭.‬

وانعكاسًا‭ ‬لجهود‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الإشراك‭ ‬وتحقيق‭ ‬مبدأ‭ ‬التكافؤ‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ودعم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬وإيمانها‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة،‭ ‬فقد‭ ‬حصدت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬جائزتين‭ ‬عالميتين‭ ‬تخص‭ ‬المرأة،‭ ‬فقد‭ ‬نالت‭ ‬السيدة‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبد‭ ‬الخالق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ناشئ‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصدير‭ ‬2023‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ The ‭ ‬ Global ‭ ‬ Economics ‭ ‬ Award ،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬اختيارها‭ ‬لهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الكبير‭ ‬ولقيادتها‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬والتزامها‭ ‬بالسعي‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والاستدامة‭ ‬والابتكار‭. ‬

كما‭ ‬حصدت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬أيضا‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬ – ‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ the ‭ ‬ European ‭ ‬ Global ‭ ‬ Sustainability ‭ & ‬ ESG ‭ ‬ Awards ،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬بمثابة‭ ‬انعكاس‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬العالمي‭ ‬وتقدير‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والحثيثة‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬المساندة‭ ‬والدعم‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومشاركتها‭ ‬في‭ ‬الازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬مساعيها‭ ‬لإدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬ودعمها،‭ ‬تمكنت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتصدير‭ ‬نسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬مملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رائدات‭ ‬أعمال‭ ‬منذ‭ ‬التأسيس،‭ ‬والتي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تتضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تزدهر‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬التي‭ ‬تتفاوت‭ ‬بها‭ ‬نسبة‭ ‬الرجال‭ ‬تقليديًا‭. ‬

وعلقت‭ ‬السيدة‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبد‭ ‬الخالق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬نتاج‭ ‬وتقدير‭ ‬للعمل‭ ‬والجهود‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬بذلها‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬ومتميز‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ولفتت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬القياديات‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يبرز‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحرزه‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬موظفي‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يعرض‭ ‬إنجازاتهم‭ ‬الاستثنائية‭ ‬ويعد‭ ‬تجسيدًا‭ ‬قويًا‭ ‬لالتزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬كما‭ ‬يدلّ‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوار‭.‬

كما‭ ‬تلتزم‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والتميز‭ ‬وإحراز‭ ‬التقدم،‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وقيم‭ ‬مستدامة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬