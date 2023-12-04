الراجحي يستعرض خطة 2024 في اجتماع مجلس شؤون الأسرة

(MENAFN
- Al Watan) رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة في جلسته العشرين بمدينة الرياض, بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل وأعضاء المجلس. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في الإستراتيجية الوطنية للأسرة، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير المتعلقة بالمبادرات الموجهة للأسرة ومؤشرات أدائها, وتقرير منتدى الأسرة السعودية 2023.
كما تم استعراض خطة مشاريع المجلس للعام 2024 وجملة من الموضوعات ذات العلاقة. وأكد المهندس الراجحي خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين المجلس والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وأهمية تضافرها لإعداد المبادرات والمشاريع التي تمكَن جميع أفراد الأسرة. وأشاد بدور المجلس في رصد أهم التحديات والقضايا التي تؤثر على كبار السن والمرأة والطفل، والإسهام في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يسهم في رفع جودة حياة الأسرة، ويخلق مجتمعاً حيوياً يسهم في التنمية المستدامة. // انتهى //
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