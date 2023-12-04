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الراجحي يستعرض خطة 2024 في اجتماع مجلس شؤون الأسرة

12/4/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة في جلسته العشرين بمدينة الرياض, بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة ميمونة آل خليل وأعضاء المجلس. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في الإستراتيجية الوطنية للأسرة، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير المتعلقة بالمبادرات الموجهة للأسرة ومؤشرات أدائها, وتقرير منتدى الأسرة السعودية 2023.
كما تم استعراض خطة مشاريع المجلس للعام 2024 وجملة من الموضوعات ذات العلاقة. وأكد المهندس الراجحي خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين المجلس والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وأهمية تضافرها لإعداد المبادرات والمشاريع التي تمكَن جميع أفراد الأسرة. وأشاد بدور المجلس في رصد أهم التحديات والقضايا التي تؤثر على كبار السن والمرأة والطفل، والإسهام في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يسهم في رفع جودة حياة الأسرة، ويخلق مجتمعاً حيوياً يسهم في التنمية المستدامة. // انتهى //

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