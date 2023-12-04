افتتاح جزئي لازدواج الخرمة رنية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360كم، ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية، كما جرى الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62كم.
وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.
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