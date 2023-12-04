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افتتاح جزئي لازدواج الخرمة رنية

12/4/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360كم، ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية، كما جرى الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62كم.
وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

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