أميركا لم نشاهد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية الأميركية انه «من المبكر إجراء تقييم نهائي لاستجابة إسرائيل لنصيحتنا بحماية المدنيين في عملياتها العسكرية»، مضيفة «لم نشاهد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في غزة».
وقالت الوزارة، في بيان لها: لا نزال نتوقع سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعملية العسكرية بغزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب.
وأضافت: الإسرائيليون أطلعونا على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتابعت: رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة. ولاحظنا بعض التغييرات في العمليات العسكرية بجنوب القطاع لتفادي تكرار ما حدث في الشمال.
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