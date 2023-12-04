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أميركا لم نشاهد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في غزة

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية الأميركية انه «من المبكر إجراء تقييم نهائي لاستجابة إسرائيل لنصيحتنا بحماية المدنيين في عملياتها العسكرية»، مضيفة «لم نشاهد أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا في غزة».
وقالت الوزارة، في بيان لها: لا نزال نتوقع سقوط ضحايا مدنيين نتيجة للعملية العسكرية بغزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب.
وأضافت: الإسرائيليون أطلعونا على خططهم لتقليل سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتابعت: رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة. ولاحظنا بعض التغييرات في العمليات العسكرية بجنوب القطاع لتفادي تكرار ما حدث في الشمال.

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