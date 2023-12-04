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إيران ترفض الاتهامات الأميركية بالتورط في هجمات على سفن في البحر الأحمر

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس الاتهامات الأميركية بأن إيران «كانت وراء سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن» على عدة سفن في البحر الأحمر.
أدلى كنعاني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في العاصمة الإيرانية طهران، في معرض رده على المزاعم الواردة في بيان للقيادة المركزية الأميركية امس الاول ذكر أن إيران «مكنت بالكامل 4 هجمات شنها الحوثيون على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوبي البحر الأحمر» في اليوم نفسه.
وأضاف كنعاني أن إيران ترى أن وجود قوات القيادة المركزية في المنطقة على أنه «يعطل السلام والهدوء دائما»، مشددا على أن مزاعم القيادة المركزية كانت دون أي دليل و«عديمة القيمة».
وأكد أن قرارات جماعات المقاومة في المنطقة كانت ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرا إلى أن «استمرار الجرائم في فلسطين لن يمر دون رد».

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