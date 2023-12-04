إيران ترفض الاتهامات الأميركية بالتورط في هجمات على سفن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Anbaa) رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني امس الاتهامات الأميركية بأن إيران «كانت وراء سلسلة الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن» على عدة سفن في البحر الأحمر.
أدلى كنعاني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في العاصمة الإيرانية طهران، في معرض رده على المزاعم الواردة في بيان للقيادة المركزية الأميركية امس الاول ذكر أن إيران «مكنت بالكامل 4 هجمات شنها الحوثيون على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوبي البحر الأحمر» في اليوم نفسه.
وأضاف كنعاني أن إيران ترى أن وجود قوات القيادة المركزية في المنطقة على أنه «يعطل السلام والهدوء دائما»، مشددا على أن مزاعم القيادة المركزية كانت دون أي دليل و«عديمة القيمة».
وأكد أن قرارات جماعات المقاومة في المنطقة كانت ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرا إلى أن «استمرار الجرائم في فلسطين لن يمر دون رد».
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