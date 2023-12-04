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رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان بعد محاولة انقلاب

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال متحدث باسم حكومة غينيا بيساو للصحافيين امس إن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو حل البرلمان بعدما قال إمبالو إنها محاولة انقلاب في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا الأسبوع الماضي.
واندلعت اشتباكات بين فصيلين بالجيش في بيساو ليل الخميس واستمرت يوم الجمعة بعد أن أطلق جنود الحرس الوطني سراح وزير معارض كان محتجزا في تحقيق بالفساد.
والانقلابات والاضطرابات شائعة في غينيا بيساو منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.
وكان إمبالو قد حل البرلمان في مايو 2022 متهما النواب بالفساد.

MENAFN04122023000130011022ID1107535846

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