واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا

واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا
التاريخ
12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام الى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيرا لبلاده في بوليفيا وعضوا في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان بشأن القضية، إن توجيه الاتهام الى روتشا (73 عاما) «يميط اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمنا لحكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي».
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