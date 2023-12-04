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واشنطن تتهم سفيرا أميركيا سابقا بالتجسس لحساب كوبا

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام الى فيكتور مانويل روتشا الذي كان سفيرا لبلاده في بوليفيا وعضوا في مجلس الأمن القومي، بالتجسس لحساب كوبا طوال 40 عاما.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان بشأن القضية، إن توجيه الاتهام الى روتشا (73 عاما) «يميط اللثام عن واحدة من الاختراقات الأعلى مستوى والأطول زمنا لحكومة الولايات المتحدة من قبل عميل أجنبي».

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