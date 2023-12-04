Tuesday, 05 December 2023 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميركا تحذر من نفاد المساعدات لأوكرانيا

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذّرت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ الكونغرس أمس، من أن الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام الحالي سوف «يشل» كييف ميدانيا في معركتها ضد القوات الروسية.
وأفادت يانغ في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، بأن الوقت ينفد سريعا لدعم أوكرانيا، وكتبت «لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا».
وأضافت أن «قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة».
ولفتت إلى أن الفشل في الاتفاق على مزيد من التمويل لا يعرض المكاسب التي حققتها أوكرانيا حتى اللحظة إلى الخطر فحسب، بل يعزز أيضا إمكانية تحقيق روسيا انتصارات عسكرية.
وقالت «هذه ليست مشكلة يمكن تركها للعام المقبل. الآن هو الوقت لمساعدة أوكرانيا. إنه الوقت ليتحرك الكونغرس».
وطلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر الماضي الموافقة على حزمة تمويل للأمن القومي قدرها 106 مليارات دولار تتضمن دعما لأوكرانيا ولحرب إسرائيل، لكن الكونغرس بقي شهورا يعاني من الشلل بسبب الخلافات الداخلية بين الجمهوريين، فيما يعارض النواب اليمينيون المتشددون خصوصا أي مساعدات إضافية لكييف في ظل تواصل الحرب.
وبعد تولي جونسون مهامه، تجنب الكونغرس إغلاقا حكوميا كان من شأنه أن يحدث حالة من الفوضى خلال عطلة «عيد الشكر» في نوفمبر الفائت، لكن الاتفاق الذي أبقى المؤسسات الفيدرالية مفتوحة حتى منتصف يناير المقبل استثنى أبرز حلفاء الولايات المتحدة من المساعدات.
على الصعيد الميداني في حرب أوكرانيا، تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الأوكرانية في الشرق من اتجاهين جديدين، فيما وسعت موسكو مساعيها للسيطرة على البلدة الصناعية شبه المحاصرة.
في الأثناء، أعلنت كييف أنها دمرت مستودعا كبيرا للنفط في هجوم بمسيرة استهدف منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية انها اعترضت 30 مسيرة أوكرانية بينما أكدت كييف إسقاط 18 من 23 مسيرة أطلقتها روسيا، إضافة إلى صاروخ موجه.

MENAFN04122023000130011022ID1107535844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث