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أرمينيا تتهم قوات أذربيجانية بقتل أحد جنودها وباكو تنفي

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن قوات أذربيجانية قتلت بالرصاص أحد جنودها قرب حدود البلدين امس، لكن باكو قالت إن هذا التقرير «كذب بين».
وإذا صحت هذه الواقعة، ستكون الأولى من نوعها منذ أن استعادت أذربيجان ناغورني قره باغ في سبتمبر في هجوم عسكري خاطف أدى إلى النزوح الجماعي لجميع الأرمن في الإقليم البالغ عددهم 120 ألفا تقريبا.
وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان أن القوات الأذربيجانية فتحت النار بعد ظهر امس على موقع عسكري لأرمينيا في ناغورني قره باغ بالقرب من حدودها مع جيب نخجوان الأذربيجاني. وأضافت أن التحقيق جار في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب «رويترز»، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية إن التقرير الصادر من أرمينيا «لا يعكس الحقيقة بل هو كذب محض». وأضاف «ننفي بشكل قاطع المعلومات الاستفزازية الواردة من الجانب الآخر».

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