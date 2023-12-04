النيجر تنهي العمل بالشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت وزارة خارجية النيجر امس إنها أنهت مهمتين أمنية ودفاعية للاتحاد الأوروبي في البلاد.
وأعلنت الوزارة في بيان «انسحاب دولة النيجر من الاتفاق المبرم بين جمهورية النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر التابعة للاتحاد الأوروبي»، كما أعلنت «سحب دولة النيجر موافقتها على نشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي» في النيجر.
وتقول هذه البعثة التي تتخذ مقرا في نيامي إن قوامها 120 أوروبيا وإنها تدعم «قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجيرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية» في البلاد.
وأطلقت هذه المهمة في فبراير «بناء على طلب من السلطات النيجرية لدعم البلاد في حربها ضد المجموعات المسلحة»، بحسب موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الحكومة النيجرية أنها «قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» في إطار هذه المهمة.
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