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النيجر تنهي العمل بالشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة خارجية النيجر امس إنها أنهت مهمتين أمنية ودفاعية للاتحاد الأوروبي في البلاد.
وأعلنت الوزارة في بيان «انسحاب دولة النيجر من الاتفاق المبرم بين جمهورية النيجر والاتحاد الأوروبي بشأن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي للسياسة المشتركة للأمن والدفاع في النيجر التابعة للاتحاد الأوروبي»، كما أعلنت «سحب دولة النيجر موافقتها على نشر مهمة شراكة عسكرية للاتحاد الأوروبي» في النيجر.
وتقول هذه البعثة التي تتخذ مقرا في نيامي إن قوامها 120 أوروبيا وإنها تدعم «قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجيرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية» في البلاد.
وأطلقت هذه المهمة في فبراير «بناء على طلب من السلطات النيجرية لدعم البلاد في حربها ضد المجموعات المسلحة»، بحسب موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الحكومة النيجرية أنها «قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» في إطار هذه المهمة.

MENAFN04122023000130011022ID1107535842

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