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كوريا الجنوبية تطلق صاروخا يعمل بالوقود الصلب وسط سباق مع جارتها الشمالية

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان سيئول أجرت بنجاح تجربة على صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمرا صناعيا فوق البحر بالقرب من جزيرة جيجو وسط سباق متزايد نحو الفضاء مع جارتها الشمالية.
وهذه هي التجربة الناجحة الثالثة لتكنولوجيا الصاروخ بعد تجربتين أخريين في مارس وديسمبر 2022.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن عملية الإطلاق شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة ومعززا وقمرا صناعيا.
وأشادت وزارة الدفاع الكورية بعملية الإطلاق باعتبارها إنجازا بارزا حدث مباشرة بعد إطلاق بيونغ يانغ أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وهو الأمر الذي أدانته الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب استخدام تكنولوجيا الصواريخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت الوزارة إن إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ سيمكنها من تسريع قدرات المراقبة والاستطلاع.
من جهتها، نددت كوريا الشمالية بما اعتبرتها «ازدواجية معايير» تنتهجها واشنطن فيما يتعلق بإطلاق الكوريتين للأقمار الصناعية، وقالت إن مثل هذه المعايير الأميركية التي تشبه «البلطجة» لن يتم التسامح معها مطلقا.
وقالت وكالة الفضاء الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، إن «كوريا الشمالية ستواصل المهمة الحيوية المتمثلة في بناء قدرات مراقبة جوية من أجل مراقبة وردع التحركات العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية».
جاء ذلك غداة تأكيد ببيونغ يانغ أن القمر الصناعي لأغراض التجسس الذي أطلقته مؤخرا سيؤدي مهام «منظمة استخبارات عسكرية»، بحسب الإعلام الرسمي.

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