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ملابس البالة وجهة الغزاويين مع تردي الأوضاع ودخول الشتاء

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجل قطاع غزة نزوحا قياسيا لنحو 80% من سكانه من دون أمتعة وهم يكافحون منذ أسابيع لتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك اقتناء ملابس شتوية.
وبينما جرت أكبر عمليات النزوح في النصف الأول من شهر أكتوبر حين كان الطقس معتدلا، فإن الغالبية العظمى من النازحين لا يجدون حاليا ملابس تقيهم البرد مع هطول الأمطار وحلول موسم الشتاء.
وأصبح ما تبقى من أسواق شعبية لاسيما في جنوب قطاع غزة ـ الوجهة الرئيسية للنازحين ـ تشهد تزايدا في البسطات الشعبية لتبيع ملابس «البالة» المستخدمة والتي تحظى بإقبال الزبائن بسبب صعوبات اقتصادية.
ويلجأ سكان غزة إلى الملابس المستخدمة نظرا لانخفاض ثمنها مقارنة مع سعر الجديدة منها والتي لم تتوافر بشكل كبير في المحلات التجارية نتيجة إغلاق إسرائيل المعابر منذ بدء حربها على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
وتجلس نهى سليم (49 عاما) أمام أكوام من الملابس المستخدمة في سوق دير البلح وسط القطاع لاختيار ما يناسبها لشرائه من أجل كسوة أطفالها لحماية أجسادهم في ظل الأجواء الباردة السائدة.
وتقول نهى، بينما تنبش بيديها أكوام الملابس المعروضة على بسطة شعبية للعامة لوكالة أنباء «شينخوا»، إن الملابس المستخدمة خيار العائلات في ظل شح الجديدة في الأسواق وارتفاع أسعارها.
وتضيف، وهي أم لخمسة أطفال ما بين 6 و14 عاما، أن السكان في غزة «لا يتحملون أعباء إضافية من خلال شراء ملابس جديدة كون الأموال التي يملكونها حاليا تمثل أولوية لتوفير الطعام والشراب».
وتوضح نهى التي يعمل زوجها موظفا حكوميا حصل على نصف راتبه مؤخرا أن «غلاء الملابس الشتوية الجديدة وشحها في الأسواق والأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت الناس بالتوجه للملابس المستخدمة».
وصرفت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي سلفة من البنوك للموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% لأول مرة منذ شهرين.
وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها استقبال الحوالة الشهرية من أموال الضرائب المستحقة لها من إسرائيل جراء اقتطاع الأخيرة مبالغ توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما تسبب في تأخير صرف رواتب الموظفين العموميين.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية، فإن إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل وخصمتها من أموال الضرائب الشهرية، بدعوى أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.

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