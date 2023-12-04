إسرائيل تؤكد وجود جثث 15 رهينة في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر. وأكد المكتب مقتل ثلاثة رهائن من بين المحتجزين في قطاع غزة ما رفع عدد الجثث إلى 15.
وبحسب القائمة التي نشرها المكتب فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتقول حركة حماس إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
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