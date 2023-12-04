Tuesday, 05 December 2023 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تؤكد وجود جثث 15 رهينة في غزة

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس احتجاز حركة حماس جثث 15 شخصا من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة إبان الهجوم المباغت الذي شنته على دولة الاحتلال في السابع من أكتوبر. وأكد المكتب مقتل ثلاثة رهائن من بين المحتجزين في قطاع غزة ما رفع عدد الجثث إلى 15.
وبحسب القائمة التي نشرها المكتب فإن القتلى هم 11 مدنيا وأربعة جنود أحدهم ضابط كبير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتقول حركة حماس إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

MENAFN04122023000130011022ID1107535839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث