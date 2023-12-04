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الصحة العالمية تعقد جلسة طارئة حول الوضع الصحي في القطاع

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية امس أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي في 10 ديسمبر الجاري لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة، وهو ما أكده المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة.
وذكرت الوثيقة أن المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس دعا إلى عقد الجلسة بعد تلقي طلب من 14 عضوا في مجلس إدارة المنظمة.
وقال خريشة إن الاجتماع سيركز في معظمه على غزة لكنه سيتناول أيضا الهجمات على قطاع الصحة في الضفة الغربية. وقال لـ «رويترز»: «نريد أن نقوي موقف منظمة الصحة وندعو إسرائيل إلى عدم استهداف القطاع الطبي. نريد السماح بدخول إمدادات طبية جديدة»، مضيفا أن البعثة الديبلوماسية الفلسطينية تعمل على صياغة مقترح لمراجعته من المجلس المكون من 34 عضوا.
ولا يستطيع سوى عدد محدود من المستشفيات في غزة مواصلة العمل بسبب القصف ونقص الوقود وتعاني هذه المستشفيات العاملة من الاكتظاظ بشكل متزايد نتيجة موجة جديدة من الجرحى الذين يتوافدون عليها.

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