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حماس تطلق طلائع طوفان الأقصى لـ مقاومة إسرائيل وتدعو فلسطينيي لبنان للالتحاق بها

12/4/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت حركة حماس في لبنان أمس الشباب الفلسطيني إلى الالتحاق بمجموعة «طلائع طوفان الأقصى» التي أعلنت تأسيسها للمشاركة في «مقاومة» إسرائيل انطلاقا من لبنان على وقع الحرب في غزة.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، وترد عليه إسرائيل بهجوم مدمر على قطاع غزة، شارك الفصيل الفلسطيني في عمليات عدة انطلاقا من جنوب لبنان، في إطار هجمات يومية يقودها حزب الله دعما لقطاع غزة و«تأييدا لمقاومته».
وأعلنت حركة حماس في لبنان في بيان نشرته على حساباتها الرسمية، «تأسيس وإطلاق طلائع طوفان الأقصى»، داعية أبناء الشعب الفلسطيني الى الالتحاق بصفوفها.
وتأتي الخطوة، وفق البيان، «تأكيدا على دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، وسعيا نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية».
وفي لبنان، حيث يقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني معظمهم موزعون على 12 مخيما، يقتصر النشاط العسكري للفصائل الفلسطينية وبينها حماس، على المخيمات التي لا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) والسلطات اللبنانية.
إلا أنه منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، شاركت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عمليات تسلل وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، استهلها حزب الله بقصف أهداف إسرائيلية في الثامن من أكتوبر. وتبنت كتائب القسام في 6 نوفمبر إطلاق 16 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا.
وتنضوي حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان إلى جانب حزب الله مع فيلق «القدس» الإيراني في غرفة عمليات مشتركة تنسق عبرها تحركاتها.
وترد إسرائيل بقصف مناطق لبنانية حدودية مستهدفة ما تصفه بنية تحتية تابعة لحزب الله، ما أدى الى مقتل أكثر من 110 أشخاص، غالبيتهم من مقاتلي حزب الله. وبين القتلى تسعة مقاتلين نعتهم حماس.

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