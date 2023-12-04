Tuesday, 05 December 2023 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب قطاع غزة يتحول ساحة حرب و80% من سكانه ينزحون

12/4/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة المحاصر الذي وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاهه، رغم وجود مئات آلاف المدنيين الذين امتثلوا لطلبه وغادروا مناطق شمال القطاع اليه باعتباره منطقة آمنة، وسط تصاعد المخاوف من تمدد النزاع في المنطقة.
وذكر شهود لوكالة فرانس برس أن عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية توغلت في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
وقال أمين أبو هولي، وهو من سكان القرارة إن «الدبابات وناقلات الجند والجرافات العسكرية توغلت حوالي ألفي متر في بلدة القرارة»، موضحا أن الدبابات دخلت «من بوابة كيسوفيم العسكرية الإسرائيلية وتمركزت في منطقة أبو هولي غرب طريق صلاح الدين» الذي يصل بين شمال القطاع وجنوبه.
مخيم مؤقت
وقال معاذ محمد الذي يسكن البلدة ايضا «هربنا أنا وزوجتي وأطفالي الثلاثة وأبي وأمي. الدبابات الآن تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل على مفترق المطاحن بين دير البلح وخان يونس، وتطلق قذائف والرصاص باتجاه أي سيارة أو أي مواطن يتحرك بالمنطقة».
ومع التوغل الجديد في الجنوب، أمرت إسرائيل سكان مناطق شاسعة من مدينة خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع بالمغادرة، ما دفع السكان اليائسين إلى الفرار حتى وسط سقوط القذائف على مناطق لاتزال توصف بأنها آمنة.
وكثيرون من أولئك هم أصلا نازحون من الشمال ومن مدينة غزة، وينام معظمهم في العراء بملاجئ مؤقتة، ليس معهم سوى متعلقات قليلة متبقية في أكياس بلاستيكية.
وقال أبو محمد لـ«رويترز» إن هذه هي المرة الثالثة التي يضطر فيها للفرار منذ أن ترك منزله في مدينة غزة في الشمال.
وأضاف ان الدبابات الإسرائيلية أطلقت القذائف من الشرق والشمال وكذلك من الغرب من السفن الحربية باتجاه البحر، وكانت حلقات النار من حول السكان وظل المنزل يهتز ويغطيه الضوء الأحمر من الانفجارات، مما تسبب في حالة من الذعر والرعب للكبار والصغار على حد سواء. وتساءل لماذا تم إخراج السكان من منازلهم في غزة إذا كانت هناك خطط لقتلهم هنا.
وأعلن البريغادير هشام إبراهيم قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي أن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة.
وقال لراديو الجيش الإسرائيلي «الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا... لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس».
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «يتصرف بقوة ضد حماس والمنظمات» الأخرى في قطاع غزة خصوصا في مدينة خان يونس الجنوبية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي آدرعي عبر حسابه على منصة إكس أن «القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خان يونس».
وبحسب أدرعي فإن المحور تحول إلى «ساحة قتال ومن الخطورة بمكان الوصول إليه».
على الطرف المقابل، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها «قصفت تجمعات العدو الإسرائيلي في محور أبو هولي بقذائف الهاون، كما قصفت موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية».
وأكد أن «مجاهدينا خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التوغل بحي الشيخ رضوان» وانهم استهدفوا عددا من الآليات العسكرية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.
بدورها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إنها استهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة «تي جي بي» المضاد للتحصينات.
وأضافت الكتائب في بيان منفصل أنها استهدفت دبابة إسرائيلية متوغلة شرق بيت لاهيا بقذيفة «الياسين 105».
ومع التوغل الجديد وارتفاع وتيرة القصف والغارات، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان «ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع» فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا. وأوضحت الوزارة أن 70% من «ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال».
بموازاة ذلك، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نزوح ما يقرب من 1.9 مليون شخص داخل غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، ما يمثل أكثر من 80% من سكان القطاع المقدرين بـ 2.4 مليون.
هذا، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، ارتفاع عدد «الشهداء إلى 15899 فيما وصلت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا». وأوضحت الوزارة أن 70% من «ضحايا العدوان الإسرائيلي من النساء والأطفال».
وأسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال مدينة غزة أمس عن سقوط عدد من القتلى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
كما طال القصف، خان يونس ورفح في الجنوب، ومنطقة دير البلح في الوسط، وغيرها من المناطق التي تسميها اسرائيل مناطق آمنة، وسقط العديد من القتلى والجرحى.
من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أمس وصولها إلى قطاع غزة، محذرة من أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني «لا تطاق».
وأكدت سبولياريتش عبر منصة «اكس»، «أكرر دعوتنا العاجلة لحماية المدنيين بما يتماشى مع قوانين الحرب ولدخول المساعدات من دون عوائق»، مؤكدة «يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان».

MENAFN04122023000130011022ID1107535835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث