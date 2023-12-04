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أمير قطر والرئيس التركي ناقشا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية

12/4/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية -التركية، الذي انعقد في قصر لوسيل.
ورحب أمير قطر بالرئيس التركي والوفد المرافق، متمنيا لهم طيب الإقامة في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا بمستوى التعاون القطري -التركي في المجالات الحيوية لاسيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن شكره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى أن تسهم المباحثات معه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملا أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا، وشهد الشيخ تميم بن حمد والرئيس رجب طيب أردوغان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.
فقد شهدا التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية.
كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 و2025 بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الداخلية التركية، والتوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في قطر ووزارة التعليم الوطني في تركيا لإنشاء مركز التدريس التركية ـ التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
وشهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة بالجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي.
وكان أمير قطر والرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.

MENAFN04122023000130011022ID1107535834

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