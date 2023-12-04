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رئيس الإمارات وملك المغرب يوقعان إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة

12/4/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقّع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وملك المغرب الملك محمد السادس، «إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة» بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.. وذلك في إطار زيارة دولة للملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.
كما تبادل الجانبان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عددا من مذكرات التفاهم شملت التالي:
1 ـ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب دولة الإمارات سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
2 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات.
3 ـ مذكرة حول شراكة إنمائية.
4 ـ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP).
5 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة.
6 ـ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها.
7 ـ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات.
8 ـ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ.
9 ـ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب نيجيريا».
10 ـ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل».
11 ـ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار..
12 ـ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات.
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد: أرحب بأخي الملك محمد السادس في بلده وبين أهله، أجرينا مباحثات بناءة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا ووقعنا إعلانا نحو شراكة مبتكرة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحقق النماء والرخاء للشعبين الشقيقين، الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة لمصلحة شعوب المنطقة كافة.
وكان الشيخ محمد بن زايد رئيس الامارات استقبل الملك محمد السادس الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات، وجرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد الملك محمد السادس إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالزيارة.
ولدى وصول موكب جلالته إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم المملكة المغربية.

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