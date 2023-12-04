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بالكويتي

12/4/2023 11:26:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اسمحوا لي بأن أكتب باللهجة العامية لأنها سريعة الفهم عند الكويتيين، الكويت بلد الخير والإنسانية وخيرها سابق وأهلها أهل كرم سارعت لنجدة إخوانهم في غزة وفزعت فزعة رجل وأرخصت الغالي والنفيس لهم، ومثل ما قال المثل انا وولد عمي على الغريب، فما بالك اذا هالغريب محتل.
كل يوم طيارة تحط في مطار العريش في مصر الحبيبة وكل طيارة تحمل عشرات الأطنان من احتياجات اخواننا في غزة العزة، كل ذلك طاعة لله ودعم المقاومة، وفوق هذا الكويتيون قلوبهم وعقولهم مع المجاهدين وأهل غزة، المساجد مليئة بالمصلين ما يطوف فرض الا فيه دعاء لهم وعسى الله ان يتقبل وينصرهم، ما في كويتي تقريبا الا متابع الاحداث يرى بوادر النصر تتحقق لا يبخلون بشيء ويتسابقون، لنصرتهم فقيرا كان أو غنيا بما يملكون وما تجود به أنفسهم، ولنعلم ان الدفعة الأولى من التبرع كانت من الكويت وهذا مما جعلني أعنون مقالتي باسم «بالكويتي».


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