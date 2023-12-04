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عمو.. هذا حلم ولا حقيقة؟!

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الأخــبار والـصور والفيديوهات التي تأتينا عبر وسائل الإعلام، وكذلك من وسائل التواصل الاجتماعي من قطاع غزة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المستهدف هو المدنيون الأبرياء، فآلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين والمستشفيات والمدارس، وغيرها من المنشآت المدنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بغرض قتل أكبر عدد من الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ومع بشاعة ما يبث أمام كل العالم من مقاطع حية للتدمير والتخريب والقتل والقصف، خصوصا قتل الأطفال الأبرياء الذين لا يدرون بأي ذنب قتلوا.. ومن بين هذه الفيديوهات المنتشرة بأعداد كبيرة أثرت في نفسي تلك الطفلة «الغزاوية» البريئة التي سألت الأطقم الطبية ببراءة الطفولة: «عمو..هذا حلم ولا حقيقة؟».
هذا السؤال طرحته تلك الطفلة البريئة التي لا تدري حتى ما معنى كلمة حرب، ولا لماذا تقصفهم هذا الطائرات؟ ولا حتى بأي ذنب جاءت إلى هذا المستشفى مصابة، على الرغم من أنها كانت نائمة؟ فقط كانت نائمة بلا ذنب يذكر، فقط كانت تحلم بأن غدا ستواصل اللعب مع صديقاتها، وستخبرهن صباحا بأن لديها لعبة جديدة، هي لا تعرف المجرم نتنياهو، ولا تعرف الذين يساعدونه بكل الطرق، ويخططون معه ليل نهار لكي يغتالوا طفولتها فاعتبرته حلما.
ألم يأن للمجتمع الدولي أن يخشع للحق؟ ألم يحن الوقت ليوقف هذه الحرب اللعينة، التي باتت تحصد آلاف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن ممن لا ذنب لهم مطلقا سوى تواجدهم في هذه البقعة الجغرافية التي تقاوم في الأساس هذا الاحتلال الغاشم لأراضيها؟
شخصيا، أنا متأكد تمام التأكد من أن الله - عز وجل- سينصر غزة ورجالها، ويقيني أستمده من كتاب الله تعالى (أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير).

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