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معرض الكتاب... وشباب الكويت

12/4/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نستـطيع القول إن معرض الكويت الدولي للكتاب - الذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة مضت - قد زادت قيمته خلال هذه الدورة الـ 46، من خلال ما احتواه من مشاركات لدور نشر محلية وعربية وأجنبية كثيرة.
فقد شاركت 524 دار نشر من 29 دولة حول العالم، كما أقيم على هامشه الكثير من الأنشطة الثقافية التي تهتم بالمعرفة والثقافة والفنون، حيث إن المعرض خلال أيام إقامته شهد زيارة 360 ألف زائر، وكل هذه المجهودات نشكر عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
والحق يقال إن د.محمد خالد الجسار - الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - هو شخصية مثقفة، ولديه رؤية استراتيجية لآليات عمل المجلس الوطني، ولقد نهض به، بعد ركوده خلال فترة كورونا، وتوقف معظم إن لم يكن كل الأنشطة الثقافية.
واللافت في معرض هذا العام - وحسب تصريح المجلس الوطني نفسه - مشاركة الكثير من دور النشر الكويتية في مبادرة «كتابنا كتابك»، والتي تتضمن منح طلاب المدارس كتابا مجانيا من خلال كوبون وفرته إدارة المعرض بالتنسيق مع الناشرين الكويتيين، بهدف التشجيع على القراءة من قبل طلاب المدارس والأطفال والناشئة والشباب.
وهذه اللفتة المعرفية الثقافية لها مردود إيجابي على طلبة وطالبات الكويت، والإيعاز إليهم بأهمية القراءة في حياتهم.
فنحن بحاجة إلى ذلك النهوض الثقافي الذي ينمي مواهب الشباب ويعزز من قيمة الثقافة لديهم، كي يجد أبناؤنا متنفسا طبيعيا لطاقاتهم، بعيدا عن أصحاب الشر والسوء، الذين يتربصون بمستقبل البلد من خلال النيل من أبنائه، ونقصد في هذا المجال الذين يروجون للمخدرات بين الشباب، ونحن نسمع ونرى كيف أن الأجهزة الأمنية الكويتية تقف لهم بالمرصاد، وتحبط كل محاولاتهم في إدخال تلك الآفة إلى أرض الكويت.
ومع تلك المجهودات الأمنية فإن على الأجهزة والمؤسسات الثقافية دورا آخر، وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي بين النشء والشباب، وتقريبهم من مفاهيم مهمة مثل المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وترغيبهم في تحصيل العلم والمعرفة، بالإضافة الى تنمية مواهبهم وقدراتهم.
إننا في عصر كثير الحركة والتغير، وهو عصر السرعة والتقنيات الحديثة، ومن لم يلحق بركبه فسيتأخر تأخيرا كبيرا، ومن أجل ذلك يجب تهيئة الشباب لهذه المهمة الوطنية.
هذه هي الكويت التي نريدها... شباب واع مثقف يهتم بالعلم والثقافة، ويفكر في مصلحة بلده، ولا ينظر أبدا إلى الأفكار السلبية والهدامة، بل يرفضها رفضا قاطعا، كي يحقق لوطنه الرفعة والتقدم والازدهار.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين، وأهلها وكل من يقيم على أرضها من كل مكروه.

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