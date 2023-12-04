معرض الكتاب... وشباب الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) نستـطيع القول إن معرض الكويت الدولي للكتاب - الذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة مضت - قد زادت قيمته خلال هذه الدورة الـ 46، من خلال ما احتواه من مشاركات لدور نشر محلية وعربية وأجنبية كثيرة.
فقد شاركت 524 دار نشر من 29 دولة حول العالم، كما أقيم على هامشه الكثير من الأنشطة الثقافية التي تهتم بالمعرفة والثقافة والفنون، حيث إن المعرض خلال أيام إقامته شهد زيارة 360 ألف زائر، وكل هذه المجهودات نشكر عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
والحق يقال إن د.محمد خالد الجسار - الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - هو شخصية مثقفة، ولديه رؤية استراتيجية لآليات عمل المجلس الوطني، ولقد نهض به، بعد ركوده خلال فترة كورونا، وتوقف معظم إن لم يكن كل الأنشطة الثقافية.
واللافت في معرض هذا العام - وحسب تصريح المجلس الوطني نفسه - مشاركة الكثير من دور النشر الكويتية في مبادرة «كتابنا كتابك»، والتي تتضمن منح طلاب المدارس كتابا مجانيا من خلال كوبون وفرته إدارة المعرض بالتنسيق مع الناشرين الكويتيين، بهدف التشجيع على القراءة من قبل طلاب المدارس والأطفال والناشئة والشباب.
وهذه اللفتة المعرفية الثقافية لها مردود إيجابي على طلبة وطالبات الكويت، والإيعاز إليهم بأهمية القراءة في حياتهم.
فنحن بحاجة إلى ذلك النهوض الثقافي الذي ينمي مواهب الشباب ويعزز من قيمة الثقافة لديهم، كي يجد أبناؤنا متنفسا طبيعيا لطاقاتهم، بعيدا عن أصحاب الشر والسوء، الذين يتربصون بمستقبل البلد من خلال النيل من أبنائه، ونقصد في هذا المجال الذين يروجون للمخدرات بين الشباب، ونحن نسمع ونرى كيف أن الأجهزة الأمنية الكويتية تقف لهم بالمرصاد، وتحبط كل محاولاتهم في إدخال تلك الآفة إلى أرض الكويت.
ومع تلك المجهودات الأمنية فإن على الأجهزة والمؤسسات الثقافية دورا آخر، وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي بين النشء والشباب، وتقريبهم من مفاهيم مهمة مثل المواطنة والانتماء والولاء للوطن، وترغيبهم في تحصيل العلم والمعرفة، بالإضافة الى تنمية مواهبهم وقدراتهم.
إننا في عصر كثير الحركة والتغير، وهو عصر السرعة والتقنيات الحديثة، ومن لم يلحق بركبه فسيتأخر تأخيرا كبيرا، ومن أجل ذلك يجب تهيئة الشباب لهذه المهمة الوطنية.
هذه هي الكويت التي نريدها... شباب واع مثقف يهتم بالعلم والثقافة، ويفكر في مصلحة بلده، ولا ينظر أبدا إلى الأفكار السلبية والهدامة، بل يرفضها رفضا قاطعا، كي يحقق لوطنه الرفعة والتقدم والازدهار.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين، وأهلها وكل من يقيم على أرضها من كل مكروه.
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